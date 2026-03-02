A- A+

VENEZUELA Opositor venezuelano González Urrutia deve repousar por problema no quadril O líder opositor permanece "atento aos assuntos do país" e retomará as atividades quando possuir autorização médica

O líder opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, exilado na Espanha, sofre de um problema no quadril que o obrigará a permanecer de repouso nos próximos dias, segundo informou sua equipe nas redes sociais nesta segunda-feira (2).

O ex-candidato presidencial, de 76 anos, "enfrenta um problema no quadril pelo qual está recebendo atendimento médico. Seguindo orientações profissionais, ficará de repouso durante os próximos dias", de acordo com um breve comunicado publicado por seu escritório.

González Urrutía, que reside em Madri desde setembro de 2024, permanece "atento aos assuntos do país" e retomará as atividades quando possuir autorização médica, acrescentou a nota.

Ex-diplomata, González Urrutia foi rival de Nicolás Maduro na eleição presidencial venezuelana de julho de 2024, à qual a líder opositora María Corina Machado não pôde concorrer por ter sido inabilitada.

A autoridade eleitoral proclamou Maduro vencedor com 52% dos votos, mas sem publicar a apuração detalhada, como manda a lei. Estes resultados não foram reconhecidos por vários países e a oposição assegura que González Urrutia ganhou com 70% dos votos.

Com uma ordem de prisão emitida pelas autoridades venezuelanas, o ex-candidato saiu do país em setembro de 2024 e se exilou na Espanha, onde vivem dezenas de milhares de venezuelanos.

