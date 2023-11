Opositora russa próxima de Navalny é presa

A- A+

A Justiça russa prendeu, nesta segunda-feira (13), a opositora Ksenia Fadeeva, uma das poucas pessoas próximas de Alexei Navalny que obteve um cargo eletivo e que agora enfrenta doze anos de prisão por "extremismo".

Um tribunal de Tomsk, na Sibéria, que decidiu prender Fadeeva, que até agora estava em prisão domiciliar, informou no Telegram a organização de Alexei Navalny, um opositor preso que foi condenado em agosto a 19 anos de prisão por "extremismo".

A mulher, de 31 anos, foi eleita vereadora da cidade de Tomsk em setembro de 2020, uma conquista rara para a oposição russa na época.

"Ksenia é uma presa política, deputada da Duma municipal (de Tomsk) que conquistou o seu mandato após uma luta honesta", escreveu no Telegram Andrei Fateev, outro aliado de Navalny eleito junto a Fadeeva em 2020.

Dias antes dessa eleição, Alexei Navalny foi envenenado em Tomsk e transferido em estado grave para tratamento na Alemanha. Ele foi preso ao retornar à Rússia, em janeiro de 2021.

O seu movimento foi posteriormente declarado "extremista" e proibido, levando muitos dos seus colaboradores a fugir do país para evitar processos, mas Ksenia Fadeeva decidiu ficar.

Ela foi presa em dezembro de 2021, acusada de ter organizado um grupo "extremista", e estava em prisão domiciliar aguardando julgamento, que começou em meados de agosto.

Segundo a ONG especializada OVD-Info, quase 20 mil russos foram detidos desde o início do conflito na Ucrânia por protestarem contra as políticas do Kremlin.

Quase todos os principais opositores estão atrás das grades ou no exílio.

