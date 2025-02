Opositores de Maduro refugiados na embaixada argentina em Caracas denunciam colapso em gerador

A- A+

Após quase um ano refugiados na sede da embaixada da Argentina em Caracas, na Venezuela, cinco colaboradores da opositora María Corina Machado denunciaram que, nesta terça-feira, o gerador que lhes fornecia energia de maneira intermitente colapsou.

Há três meses, o governo de Nicolás Maduro cortou o fornecimento de energia elétrica, assim como o de água encanada. Esta última era disponibilizada apenas por algumas horas ao dia, pois também foi proibida a entrada de caminhões-pipa.

Por meio de um comunicado, o Comando com Venezuela denunciou a falha no gerador elétrico. Há cerca de três meses, técnicos da Corporação Elétrica Nacional (Corpoelec) retiraram os fusíveis da residência.

"Trata-se de uma situação de emergência que exige uma reação e solução imediata, considerando que desse gerador elétrico depende a conservação dos alimentos, que com severas restrições lhes têm sido permitidos entrar, assim como a água potável, já que o edifício depende dos serviços de caminhões-pipa, cujo acesso também foi limitado a uma vez a cada 13 dias para abastecer apenas 2 mil litros de água. Da mesma forma, isso afeta a conectividade dos asilados, agora isolados do exterior", afirma o comunicado.

Os refugiados são Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero, Omar González e Humberto Villalobos, membros da equipe de María Corina Machado.

Em uma publicação no X, María Corina Machado escreveu: "Colapsou o gerador elétrico da Embaixada da Argentina em Caracas, sob proteção do Brasil, onde estão refugiados – desde quase um ano – nossos companheiros. Sem luz, sem água, sem conexão e agora com risco de perder os alimentos. Tortura, pura e dura. Aqui se violam todos os acordos internacionais à vista do mundo. E o mundo democrático tem que agir já junto a quem luta incansavelmente pela nossa democracia, até alcançarmos a Liberdade".

Os opositores permanecem nesta sede diplomática após serem acusados pelo governo de Maduro de conspiradores e de planejarem ações desestabilizadoras.

Veja também