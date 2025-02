A- A+

DEVASTAMENTO Orangotango perdido em mina de carvão, símbolo do desmatamento na Indonésia O país tem uma das taxas de desmatamento mais altas do mundo, impulsionada pela exploração de minérios, especialmente o níquel e o carvão

A imagem chocante de um orangotango desorientado, perambulando por uma mina de carvão a céu aberto, capturada recentemente na ilha de Bornéu, ilustra a grave ameaça enfrentada por estes grandes símios em um arquipélago indonésio devastado pelo desmatamento.

Gravado no mês passado e verificado pela AFP, o vídeo foi filmado na parte leste da ilha de Bornéu, onde a Indonésia está construindo sua nova capital, Nusantara, um projeto que, segundo ambientalistas, põe em risco o habitat de muitos animais selvagens na última grande floresta tropical da Ásia.

A Indonésia tem uma das taxas de desmatamento mais altas do mundo, impulsionada pela exploração de minérios, especialmente o níquel e o carvão. Assim como a Malásia, é também um dos dois únicos países do mundo onde ainda podem ser encontrados orangotangos vivendo na natureza.

"Nós, humanos, às vezes somos muito gananciosos. Espero que Deus não nos castigue", dizia um comentário do vídeo, que teve milhares de visualizações no YouTube e no TikTok.

"Eu me senti mal porque parecia desorientado", confessou à AFP Ahmad Baihaqi, o autor do vídeo, que mostra o animal a poucos metros de enormes retroescavadeiras. "Estava sozinho e parecia perdido. Ao seu redor, a floresta tinha desaparecido", acrescentou o jovem motorista, de 22 anos.

Embora a mina fique a nove horas em viagem por terra da futura capital, ainda em construção, as imagens voltaram a colocar em dúvida as afirmações do governo de que o desenvolvimento da província não ameaça estes animais em risco de extinção.



Fracasso na proteção da natureza

A presença do orangotango neste local "se deve, sem dúvida, a que seu hábitat continua diminuindo", avalia Mappaselle, um ativista local da proteção do meio ambiente que, assim como muitos indonésios, só tem um nome.

"Nossa fauna ameaçada poderia desaparecer. Se a vida silvestre desaparecer, os humanos terão fracassado em proteger a natureza", adverte.

As três espécies de orangotangos estão classificadas como em risco crítico de extinção, embora as estimativas sobre seu número na natureza variem.

Após a difusão das imagens, o orangotango foi localizado e levado para uma área de floresta protegida, informou à AFP Ari Wibawanto, chefe da agência local de conservação, subordinada ao ministério de Meio Ambiente da Indonésia.

No entanto, ele ressaltou que é natural que os orangotangos machos se desloquem.

"A região não é apenas mineira, também há uma fazenda e uma zona residencial, e encontramos o orangotango dentro de uma fazenda", explicou o funcionário, minimizando as preocupações dos ambientalistas.

"É normal que um macho adulto não fique em um único local", acrescentou.

A AFP identificou o local onde o grande símio foi filmado como de propriedade da empresa de mineração Kaltim Prima Coal (KPC), filial do Bumi Resources, o maior produtor de carvão da Indonésia.

Nem o ministério do Meio Ambiente da Indonésia, nem a Kaltim Prima Coal responderam de imediato aos pedidos de comentários da AFP.

"Espero que possamos reabilitar nossas florestas ou, pelo menos, proteger nossa fauna", concluiu Baihaqi, autor do vídeo, lembrando que os orangotangos "quase desapareceram".

