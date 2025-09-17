A- A+

OLINDA Pernambuco assina ordem de serviço para restauro da Igreja de São Pedro Mártir, em Olinda Templo está fechado desde 2015. Projeto é orçado em R$ 1,2 milhão

Fechada desde 2015, a Igreja de São Pedro Mártir de Verona, no bairro do Carmo, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), será restaurada. O prazo para conclusão das obras é de oito meses.

A assinatura da ordem de serviço foi feita na terça-feira (16) pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra. Antes, a comunidade participou de uma missa em ação de graças pelo reinício da obras de restauração do templo.

De acordo com o governo do estado, o projeto, orçado em R$ 1,2 milhão, será executado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC. A iniciativa faz parte de um conjunto de obras em Olinda para preservação de patrimônio.

A Igreja de São Pedro Mártir de Verona passará por serviços de recuperação das fachadas, pisos, esquadrias e coberta, além da modernização das instalações elétricas, novo sistema de iluminação, implantação de infraestrutura de prevenção e combate a incêndio e adequações de acessibilidade.

Com a intervenção, poderão ser retomadas no templo atividades como missas, batizados, reuniões e musicais. A igreja faz parte da paróquia mais antiga da Arquidiocese de Olinda e Recife, tendo sido criada no ano de 1587.

Na assinatura da ordem, a governadora destacou o trabalho de restauração do patrimônio histórico e cultural. "Quando olhamos para Olinda, vemos que é um patrimônio da humanidade e precisa ser cuidado com dignidade. A partir desses investimentos, vamos devolver patrimônios que falam sobre a nossa cultura, a nossa história e a nossa religiosidade", destacou Raquel Lyra.

Governadora Raquel Lyra assinou a ordem de serviço ao lado do arcebispo dom Paulo Jackson e da prefeita de Olinda, Mirella Almeida | Foto: Hesíodo Góes/Secom

Arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, celebrou o anúncio das restaurações realizadas no Sítio Histórico de Olinda.

"A nossa tristeza é que essa igreja ficou fechada por mais de oito anos, mas agora temos, com a graça de Deus, a possibilidade de concluir a restauração para que seja de fato devolvida ao seu povo. É um momento de reunir novamente os fiéis dessa querida paróquia", disse.

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, destacou a força da cidade no turismo religioso. "Quando observamos investimentos por parte dos governos federal e estadual, voltados especialmente à fé e à religiosidade das pessoas, entendemos que há um cuidado ao próximo", frisou.

Vistorias

Além de assinar a ordem de serviço para restauro da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, a governadora Raquel Lyra vistoriou o andamento das obras do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), que recebe um investimento de R$ 3,8 milhões, e do Mosteiro de São Bento, com aportes de cerca de R$ 15,3 milhões.

No mosteiro, são feitos serviços que incluem reforço de fundações, estabilização do solo, conservação da coberta e implantação do sistema de combate a incêndio e a restauração dos bens integrados do mosteiro, que prevê a recuperação da nave, capela-mor, sacristia, coro, capela do Santíssimo, capela abacial e sala capitular.

