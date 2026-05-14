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MORADIA Organização abre inscrições para construção de 15 moradias emergenciais na RMR; veja como ajudar Mobilização permite a participação de grupos de amigos, familiares, empresas ou comunidades que desejem financiar e construir as moradias

A organização TETO Pernambuco abriu inscrições para o programa "Casa Amiga", que visa construir 15 moradias emergencais para pessoas em situação de vulnerabilidade social da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O objetivo da ação é angariar fundos para a construção das residências. A mobilização permite a participação de grupos de amigos, familiares, empresas ou comunidades que desejem financiar e construir as moradias.

No momento, o valor para construir uma dessas moradias é de R$ 15 mil. Quando a arrecadação ocorre via plataformas online, o valor final ajustado com as taxas operacionais (de aproximadamente 4%) chega a cerca de R$ 16 mil.

Para alcançar o valor, o programa adota um modelo de financiamento coletivo em que uma pessoa se torna a responsável pela equipe e assina um contrato junto à TETO.

Os grupos, com cinco voluntários cada, têm um prazo médio de 30 dias para realizar a campanha, e, após baterem a meta, participarem diretamente do processo construtivo com a organização.

Segundo o coordenador voluntário de comunicação da TETO em Pernambuco, Márcio Santos, a organização atende, no momento, quatro comunidades na região. Ainda não foi definido o local exato onde as moradias serão construídas, já que a etapa precisa de análise e estudo do grupo.

"A gente só realiza a construção de moradias emergenciais quando temos suporte total. A gente precisa acionar o jurídico, conversar com a comunidade, ver todos os trâmites e terreno para que as construções tragam benefícios para quem for contemplado e durem", explicou.

Como são as moradias

As moradias de emergência são modelos que variam entre 15 m² e 18 m², a depender do terreno da construção.

A estrutura é pré-fabricada em madeira, o que permite a sua construção num curto espaço de tempo, e são utilizados painéis pré-moldados e telhas construídas a partir da reciclagem das embalagens de caixas.

Construção das moradias é feita por voluntários. - Foto: TETO Pernambuco/Divulgação

As moradias são construídas pelas famílias contempladas, membros fixos da organização, voluntários pontuais e parceiros. Em toda construção, vale ressaltar, há uma dupla de líderes capacitados para prestar auxílio.

"As nossas construções são desenvolvidas com muita responsabilidade. Então buscamos todos esses critérios para que as casas possam continuar e trazer mais dignidade para as pessoas. Então acionamos todos os órgãos necessários para realizar a construção e trazer benefício para a comunidade, tendo esse cuidado e cautela", completou Márcio Santos.

O cronograma atual da organização é de uma reunião de pré-logística de painéis, para preparação dos materiais, em 8 de agosto. Para os dias 15 e 16 do mesmo mês, está marcado o evento principal de construção das moradias. A finalização e pintura deverão ser uma semana depois, no dia 22 de agosto.

Organização busca recursos para construir moradias emergenciais na RMR. - Foto: TETO Pernambuco/Divulgação

Organização busca recursos para construir moradias emergenciais na RMR. - Foto: TETO Pernambuco/Divulgação

Como se inscrever

Para se inscrever no programa "Casa Amiga", é preciso fazer cadastro em um formulário online desenvolvido pela organização. Por lá, o voluntário irá informar alguns dados pessoais e aguardar contato da TETO para dar andamento ao processo.

Também é possível contribuir diretamente com arrecadações no site oficial da organização. Mais informações podem ser obtidas no perfil da TETO Pernambuco nas redes sociais.

Presente em 19 países da América Latina e do Caribe, a TETO chegou ao Brasil em 2006 e atua em Pernambuco desde 2018. A organização é formada por jovens voluntários e voluntárias que, atualmente, atuam em mais de 250 comunidades em todo o país.



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