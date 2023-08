A- A+

CAPACITAÇÃO Rede de Mulheres Negras abre inscrições para capacitar conselheiros tutelares no combate à violência A ação, que parte da Rede de Mulheres Negras do Nordeste, aceita aplicações até o domingo (27); veja como se inscrever

A Rede de Mulheres Negras do Nordeste (RMNN) abriu as inscrições para o programa de capacitação “Violência doméstica contra meninas e mulheres e suas intersecções com o racismo”, que foca no combate à violência contra mulheres e meninas. A formação é exclusiva para conselheiros tutelares e/ou candidatos dos noves estados da região.

O intuito da capacitação é proteger a vida de crianças e adolescentes, além de estabelecer ferramentas que fortaleçam a proteção das mulheres, como revela Terlúcia Silva - da Abayomi - Coletiva de Mulheres Negras na Paraíba, organização que integra a coordenação da Rede de Mulheres Negras do Nordeste.

“Os conselheiros tutelares estão sempre em contato com a população, eles trabalham diretamente com o atendimento a crianças e adolescentes que sofrem violência, e também crianças e adolescentes que têm mães vítimas de violência”, explicou. “A formação oferece subsídios para que conselheiros e conselheiras tutelares tenham um manejo mais qualificado no atendimento às violências contra esse público considerando a perspectiva do racismo”, finalizou.

A capacitação será conduzida por Anadilza Maria Paiva, educadora popular, feminista, assistente social e especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes. Casos do tipo estão em ascensão em todo o Brasil, de acordo com dados do Anuário de Segurança Pública de 2023, que apontam um crescimento de ocorrências em 16,9%, com mulheres e meninas negras representando 61,1% desse montante.

Como se inscrever

A inscrição é gratuita e ficará disponível até este domingo (27). São disponibilizadas 70 vagas, sendo 60% para conselheiros/as/es em atuação e 40% para pessoas candidatas a conselheiros/as/es tutelares nas eleições de 2023, nos estados da região Nordeste.

Para se candidatar, é necessário responder algumas perguntas sobre dados pessoais e anexar documento que comprove vínculo ao cargo de conselheiro tutelar. As inscrições, que ocorrem de maneira totalmente online, podem ser feitas clicando neste link, que direcionará para um formulário com as questões.

O resultado será divulgado na segunda-feira (28), e a formação acontecerá de maneira remota, através da plataforma Zoom, na próxima quarta-feira (30), das 8h30 às 11h30. Os participantes receberão certificados.

