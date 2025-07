A- A+

INVESTIGAÇÃO Organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto é alvo de operação Agentes da Polícia Civil do Rio e do MPRJ cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra chefes e integrantes da quadrilha em Além Paraíba (MG)

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e equipes do Ministério Público do Rio (MPRJ) fazem, nesta quarta-feira, a "Operação Infractio", que mira uma organização criminosa especializada no furto de petróleo bruto. Os agentes cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra chefes e integrantes da quadrilha em Além Paraíba, em Minas Gerais. Um suspeito já foi capturado.

Segundo as investigações, o grupo agia de forma estruturada ao longo dos últimos anos, mesmo após terem sido alvos de outras cinco operações policiais — entre elas a ação chamada Ouro Negro, deflagrada pela própria DDSD, quando foram identificadas ligações diretas do bando com Vinícius Drummond, herdeiro de bicheiro Luizinho Drummond, que morreu em 2020.



A apuração sobre a organização criminosa começou a partir da tentativa de uma subtração de petróleo bruto na região de Rio das Flores, no interior do Rio, em agosto do ano passado.



Técnicos identificaram movimentações suspeitas e localizaram um túnel com aproximadamente sete metros de extensão, projetado para acessar clandestinamente a tubulação e viabilizar o furto. A ação integrada entre o setor de segurança da empresa responsável pelo produto e a DDSD impediu o crime e evitou um potencial desastre ambiental, já que a perfuração ocorria nas imediações do Rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento em três estados.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito revelou um alto grau de sofisticação do grupo, que usava veículos alugados por terceiros, contas bancárias também de terceiros e se comunicava de maneira criptografada, com o objetivo de dificultar a identificação dos verdadeiros responsáveis. Os chefes do bando, apontam as investigações, mantinham uma atuação contínua no planejamento, no financiamento e na execução das empreitadas ilícitas.

