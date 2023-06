Organização criminosa suspeita de tráfico de drogas em São José da Coroa Grande é alvo de operação

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas em São José da Coroa Grande, na Mata Sul, é alvo da operação "Aratu", deflagrada na manhã desta quinta-feira (15).

Estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão, três mandados de internação de adolescentes e dois mandados de busca e apreensão domiciliar.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José da Coroa Grande. Ao todo, 50 policiais civis, entre delegados agentes e escrivães participam da operação.

De acordo com a PCPE, as investigações começaram em maio de 2021 e estão sob a responsabilidade do delegado Marivon Gomes.

Veja também

