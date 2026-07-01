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Venezuela

Organização Pan-Americana da Saúde solicita US$ 24 milhões para Venezuela

"O apelo visa fornecer apoio a aproximadamente 700 mil pessoas que vivem nos municípios mais afetados pelos terremotos", diz o comunicado

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Mais de 58.000 edifícios danificados ou destruídos por terremotos na VenezuelaMais de 58.000 edifícios danificados ou destruídos por terremotos na Venezuela - Foto: Miguel Medina / Pool / AFP

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) lançou, nesta quarta-feira (1º), um apelo internacional para arrecadar 24 milhões de dólares (124 milhões de reais) para financiar os primeiros seis meses de operações de socorro na Venezuela após o terremoto.

"O apelo visa fornecer apoio a aproximadamente 700 mil pessoas que vivem nos municípios mais afetados pelos terremotos", diz o comunicado.

"Enquanto os esforços de busca e resgate continuam, a emergência sanitária está entrando em uma nova fase", afirmou o diretor da Opas, Jarbas Barbosa, citado no comunicado.

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"Milhares de feridos necessitam de cuidados contínuos, os hospitais permanecem sob enorme pressão e o risco de surtos de doenças está aumentando", acrescentou.

A Opas observou que os hospitais nas áreas afetadas "continuam operando acima de sua capacidade" e que "os riscos à saúde provavelmente aumentarão nas próximas semanas".

Os terremotos, ocorridos há quase uma semana, deixaram aproximadamente 2 mil mortos e dezenas de milhares de desaparecidos, segundo a contagem preliminar.

A ONU alertou para o aumento das tensões no estado de La Guaira, o mais afetado.

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