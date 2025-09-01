Seg, 01 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda01/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
cúpula da OCX

Organização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em Gaza

A OCX também condenou os ataques de Israel ao Irã em junho na declaração publicada ao final da reunião de cúpula celebrada na cidade de Tianjin, norte da China

Reportar Erro
Organização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em GazaOrganização para Cooperação de Xangai condena morte de civis em Gaza - Foto: Omar Al-Qattaa/AFP

A Organização de Cooperação de Xangai (OCX), integrada por 10 países, incluindo China, Índia, Rússia e Irã, afirmou nesta segunda-feira (1º) que "condena de maneira veemente os atos que causam vítimas civis" em Gaza e pediu um cessar-fogo, em uma declaração publicada pela agência estatal chinesa Xinhua.

A OCX também condenou os ataques de Israel ao Irã em junho na declaração publicada ao final da reunião de cúpula celebrada na cidade de Tianjin, norte da China.

Os Estados-membros "condenam de maneira veemente os atos que causam vítimas civis e um desastre humanitário em Gaza, pedem um cessar-fogo completo e duradouro e um acesso irrestrito à ajuda humanitária", afirmou a OCX. 

Leia também

• Flotilha com ajuda para Gaza retorna a Barcelona devido às condições climáticas

• Plano dos EUA para Gaza prevê deslocamento de toda a população (Washington Post)

• Israel vai reduzir entrada de ajuda humanitária no norte de Gaza, diz fonte do governo

"Condenam com veemência a agressão militar efetuada em junho de 2025 por Israel e Estados Unidos contra infraestruturas nucleares civis ao custo de vítimas, (e) a violação das leis internacionais e dos princípios da  Carta da ONU", afirmou. 

  

Reportar Erro

Veja também

Newsletter