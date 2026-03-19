Sex, 20 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GUERRILHA

Organizações humanitárias condenam ameaças de guerrilheiros a delegações na Colômbia

OEA negou as "acusações de falta de imparcialidade" envolvendo sua Missão de Apoio ao Processo de Paz

Reportar Erro
ONU vem recebendo ameaças de guerrilheiros dissidentes das extintas FarcONU vem recebendo ameaças de guerrilheiros dissidentes das extintas Farc - Foto: Fabrice Coffrini/ AFP

Organizações de defesa dos direitos humanos condenaram nesta quinta-feira (19), na Colômbia, as ameaças de guerrilheiros dissidentes das extintas Farc contra as comissões humanitárias da ONU, da OEA e da estatal Defensoria do Povo.

A organização liderada por Iván Mordisco, rebelde mais procurado na Colômbia, proibiu a entrada de membros dessas entidades em territórios sob seu domínio, devido a supostas "violações de confiança e neutralidade", segundo um comunicado.

Leia também

• ONU: quase mil defensores dos direitos humanos foram assassinados na Colômbia entre 2016 e 2025

• Chefe do narcotráfico ligado a assassinato de candidato no Equador é capturado na Colômbia

• Presidente da Colômbia recupera visto americano após se reaproximar de Trump

A restrição "agrava" as condições de vida e "a situação de vulnerabilidade" da população civil em zonas afastadas, disse a defensora Iris Marín, que preside o órgão estatal responsável pela proteção dos direitos humanos.

"Essa decisão viola o direito internacional humanitário."

A OEA negou as "acusações de falta de imparcialidade" envolvendo sua Missão de Apoio ao Processo de Paz e as insinuações de "um suposto vazamento de informações para favorecer ações militares".

O trabalho dessas missões "é fundamental para as comunidades", publicou no X a diretora da Human Rights Watch para as Américas, Juanita Goebertus, que chamou o governo colombiano a "garantir condições de segurança".

"Não há um milímetro do território colombiano que possa ser vedado por atores armados", declarou o vice-ministro do Interior, Gabriel Rondón.

Mordisco se afastou do acordo de paz com as extintas Farc em 2016. O governo do esquerdista Gustavo Petro negociou com suas fileiras por um ano, mas o guerrilheiro abandonou a mesa em 2024. Desde então, a violência contra a população civil aumentou, segundo observadores.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter