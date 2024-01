A- A+

CONFLITO Organizações humanitárias expressam "profunda preocupação" com escalada no Iêmen O Iêmen, o país mais pobre da península arábica, vive há oito anos um conflito entre o governo

Mais de vinte organizações humanitárias manifestaram a sua "profunda preocupação" com a recente escalada no Iêmen, alertando para as suas consequências nesse país devastado pela guerra e altamente dependente da ajuda internacional.

As forças dos Estados Unidos e do Reino Unido realizaram uma série de ataques contra rebeldes huthis iemenitas nos últimos dias, em resposta a ataques a navios no Mar Vermelho, uma área marítima essencial para o comércio global.

"A crise humanitária no Iêmen continua sendo uma das mais graves do mundo e a escalada só irá agravar a situação dos civis vulneráveis e dificultará a capacidade das organizações humanitárias de fornecerem serviços essenciais", afirmam 26 ONGs que trabalham naquele país, entre elas CARE, Save the Children e a norueguesa Norwegian Refugee Council.

O Iêmen, o país mais pobre da península arábica, vive há oito anos um conflito entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os rebeldes huthis, próximos do Irã.

