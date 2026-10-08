Organizadores da COP31 prometem programa de ação 'ambicioso'
Segundo os anfitriões, em vez de liderar as negociações, a ideia é submetida à votação dos participantes uma "decisão promovida pela presidência", que terá sido previamente preparada
Turquia e Austrália, organizadores da COP31, a grande cúpula anual do clima previsto para novembro, anunciaram nesta quinta-feira (8) que submeterão à adoção dos países um texto com uma lista de ações ambiciosas, projetadas para manter a meta de um aquecimento de 1,5 ºC.
Segundo os anfitriões, em vez de liderar as negociações, a ideia é submetida à votação dos participantes uma "decisão promovida pela presidência", que terá sido previamente preparada.
Com essa fórmula, seria possível estabelecer uma agenda realista e sólida de medidas e evitar, em teoria, as longas horas de negociação no evento, que costuma fechar de madrugada após duas semanas.
O documento, afirma, focaria em medidas vinculantes, como a proposta da Turquia de avanço na eletrificação da economia, para substituir tecnologias baseadas em combustíveis fósseis por alternativas mais limpas.
“Acreditamos que uma decisão promovida pela presidência nos dá uma maior oportunidade de obter um resultado forte e ambicioso na COP31”, que será realizada de 9 a 20 de novembro na cidade turca de Antália, disse o ministro do Clima da Austrália, Chris Bowen, que liderará as negociações.
O ministro enfatizou que tal resultado é necessário para "enviar a mensagem" de que é possível manter a meta de um aquecimento de 1,5 ºC em relação à era pré-industrial.
A ONU alertou em setembro que esses limites podem ser ultrapassados em poucos anos e que é preciso redobrar esforços para que essa ultrapassagem dure o mínimo possível.
Leia também
• COP31 promete ambições modestas, apesar da emergência climática
• Chuvas torrenciais provocam inundações e danos na ilha grega de Creta
• Pronatec oferta mais de 1,5 mil vagas nas áreas de meio ambienteAustrália e Turquia fizeram o anúncio coincidindo com o fim de uma cúpula preparatória nas ilhas Fiji e Tuvalu, uma das regiões mais vulneráveis à elevação do nível do mar, um dos efeitos mais dramáticos da mudança climática, que nesta parte do mundo ameaça a integridade territorial de vários arquipélagos.
A Austrália anunciou na quarta-feira uma modesta ajuda financeira de 2 milhões de dólares australianos (6,95 milhões de reais) para projetos de estradas e comunicações em Papua-Nova Guiné e nas ilhas Fiji, Kiribati e Tuvalu.