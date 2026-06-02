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SÃO JOÃO Organizadores de festas juninas têm até 14 de junho para pedir reforço policial em Pernambuco Solicitações devem ser feitas pela internet com antecedência mínima de 15 dias antes do evento; vistorias de palcos ocorrem até 24h antes da abertura

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) estipulou o dia 14 de junho como prazo limite para que organizadores de eventos juninos solicitem reforço das forças de segurança para os festejos de São João.



Os pedidos devem ser realizados exclusivamente de forma virtual, por meio da plataforma eletrônica SDS Eventos, e precisam respeitar a antecedência mínima de 15 dias em relação à data de início da festa.



No momento do cadastro, os responsáveis devem detalhar informações como localização, horários, estimativa de público, estruturas físicas instaladas e, no caso de uso de trios elétricos, o percurso previsto.

Segundo a gerente de Grandes Eventos da SDS, tenente-coronel Rafaela Veiga, o cumprimento do cronograma é indispensável.



“Esse planejamento prévio permite que as forças de segurança avaliem cada evento de forma adequada e adotem as medidas necessárias para garantir a tranquilidade dos festejos e a segurança da população”, explicou.

A Operação São João de segurança segue ativa até o dia 29 de junho, com monitoramento integrado por meio de Centros de Comando e Controle na Região Metropolitana do Recife, no Agreste e no Sertão.



Operação São João de segurança segue ativa até 29 de junho. Foto: Divulgação / SDS

Vistorias e estruturas

Paralelamente às ações policiais, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) fiscalizará as estruturas temporárias, como palcos, camarotes, tablados e trios elétricos.

Os organizadores devem solicitar a emissão do Atestado de Regularidade pelo site oficial da corporação.

As normas vigentes determinam que todas as estruturas estejam totalmente montadas com antecedência mínima de 48 horas para as inspeções técnicas. As vistorias oficiais poderão ocorrer até 24 horas antes da abertura do evento ao público.



Espaços que apresentarem irregularidades ou descumprirem as normas de segurança contra incêndio e pânico estarão sujeitos a interdição imediata.

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