Órgão de supervisão do Tribunal Penal Internacional pede "investigação externa" sobre seu procurador

O órgão de supervisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) pediu, nesta segunda-feira (11), uma "investigação externa" sobre acusações de suposta má conduta por parte do procurador-geral da corte, Karim Khan. Ele ocupa o cargo desde 2021.

"Solicito, em nome da Presidência da AEP [Assembleia dos Estados Partes], uma investigação externa sobre os assuntos relacionados com a suposta má conduta do procurador do TPI", escreveu em um comunicado o presidente desse órgão de supervisão administrativa e legislativa do TPI, Paivi Kaukoranta.

Khan, por sua vez, disse nesta segunda que “continuará exercendo suas funções”, apesar da investigação.

“Tomo conhecimento da declaração realizada hoje pelo presidente da Assembleia dos Estados Partes”, indicou o procurador em um comunicado.

Karim Khan é um advogado e jurista britânico especializado em direito internacional e direitos humanos. Desde 2021, ele ocupa o cargo de Procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), sendo o terceiro a assumir essa função desde a criação do tribunal em 2002.

