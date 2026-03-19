Qui, 19 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
transporte

Órgão marítimo da ONU pede criação de "corredor seguro" em Ormuz

A OMI indicou que este corredor deve ser estabelecido como "uma medida provisória e urgente"

Reportar Erro
Estreito de Ormuz com canal fechado Estreito de Ormuz com canal fechado  - Foto: Giuseppe Cacace / AFP

A Organização Marítima Internacional (OMI), vinculada à ONU, solicitou nesta quinta-feira (19) a criação de um "corredor seguro" de navegação no Golfo, para evacuar embarcações bloqueadas, após uma reunião de emergência em Londres, na qual também condenou o Irã.

Após dois dias de uma reunião de emergência em Londres convocada pela guerra no Oriente Médio, a OMI indicou que este corredor deve ser estabelecido como "uma medida provisória e urgente".

Leia também

• Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão condenam Irã e pedem reabertura de Ormuz

• Trump ameaça deixar aliados resolverem bloqueio do Estreito de Ormuz sozinhos

• Bloqueio do Estreito de Ormuz em números

A agência da ONU, responsável por regular a segurança da navegação internacional, acrescentou que o corredor deve "facilitar a evacuação dos navios mercantes das áreas de alto risco e afetadas para um local seguro".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter