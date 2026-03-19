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Órgão marítimo da ONU pede criação de "corredor seguro" em Ormuz
A OMI indicou que este corredor deve ser estabelecido como "uma medida provisória e urgente"
A Organização Marítima Internacional (OMI), vinculada à ONU, solicitou nesta quinta-feira (19) a criação de um "corredor seguro" de navegação no Golfo, para evacuar embarcações bloqueadas, após uma reunião de emergência em Londres, na qual também condenou o Irã.
Após dois dias de uma reunião de emergência em Londres convocada pela guerra no Oriente Médio, a OMI indicou que este corredor deve ser estabelecido como "uma medida provisória e urgente".
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A agência da ONU, responsável por regular a segurança da navegação internacional, acrescentou que o corredor deve "facilitar a evacuação dos navios mercantes das áreas de alto risco e afetadas para um local seguro".