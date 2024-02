Órgão que regula concorrência nos EUA é contra fusão de supermercados Kroger e Albertsons

A- A+

A Comissão Federal de Comércio (FTC), responsável pela supervisão da concorrência nos Estados Unidos, entrou com uma ação judicial para se opor ao projeto de compra da rede Albertsons pelo gigante do varejo Kroger, por cerca de US$ 25 bilhões (R$ 125 bilhões).

A FTC explicou em um comunicado que a fusão, apresentada como "a maior da história dos Estados Unidos" no setor, prejudicaria a concorrência ao reduzir o número de players e resultaria em um aumento nos preços, especialmente dos produtos alimentícios.

Quando o anúncio da compra foi feito, em outubro de 2022, por US$ 24,6 bilhões (R$ 122,54 bilhões, na cotação atual) esperava-se que a aquisição fosse concluída no início de 2024, mas ainda estava sujeito à aprovação das autoridades reguladoras.

"A FTC estima que a operação proposta eliminará uma concorrência ativa entre Kroger e Albertsons, resultando em preços mais altos para produtos frescos e outros produtos essenciais para milhões de lares americanos", afirmou a Comissão nesta segunda-feira (26). "A redução da concorrência também se traduzirá em produtos e serviços de menor qualidade, restringindo as opções dos consumidores de supermercados onde fazer suas compras", continuou a FTC.

A FTC também alega que essa fusão afetaria milhares de funcionários dos dois grupos, "eliminando imediatamente uma concorrência ativa [...], o que ameaçaria a capacidade dos trabalhadores de obter salários mais altos, melhores benefícios e condições de trabalho".

Com a denúncia, a FTC abre caminho para um processo federal para bloquear a fusão.

O grupo Kroger imediatamente saiu em defesa do projeto em um comunicado, afirmando que impedir a fusão "prejudicará exatamente aqueles que a FTC pretende servir: os consumidores e os trabalhadores americanos".

Veja também

Autoridade Palestina EUA elogia reforma da Autoridade Palestina após renúncia de premiê