Órgão regulador dos EUA aciona Binance na Justiça por transações ilegais

A autoridade que regula os mercados de derivativos nos Estados Unidos, a CFTC, anunciou, nesta segunda-feira (27), que abriu um processo na Justiça americana contra a maior plataforma de transação de criptomoedas do mundo, a Binance, e seu presidente, Changpeng Zhao, por violação da legislação vigente.

Em mais um forte movimento que visa o setor das criptomoedas, Rostin Behnam, presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos indicou que as acusações contra a Binance são parte de uma campanha para "encontrar e coibir as más condutas no volátil e arriscado mercado de ativos digitais".

A ação foi apresentada em um tribunal federal do estado de Illinois (norte).

Esta ofensiva, liderada pela SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, contra as práticas dos atores do setor das criptomoedas, busca compensar a ausência de legislação sobre esta indústria.

Em sua ação, a CFTC reivindica que a Binance seja proibida de registrar e comercializar alguns produtos financeiros nos Estados Unidos.

Contatada pela AFP, a Binance não fez nenhum comentário até o momento.

Os reguladores acusam a Binance e vários de seus gerentes de vender produtos para clientes americanos sem respeitar as regulações financeiras nos Estados Unidos.

Segundo a CFTC, "por instruções de Zhao, a Binance aconselhou seus funcionários e clientes a evitar verificações de conformidade [regulamentares] para maximizar seus lucros".

Em particular, a Binance decidiu não pedir a seus usuários americanos uma comprovação de identidade, como exige a regulamentação financeira nos Estados Unidos.

As autoridades "não vão tolerar que se evite [cumprir] voluntariamente a legislação americana", enfatizou Rostin Behnam em comunicado.

