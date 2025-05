A- A+

ESTADOS UNIDOS Órgão regulador nos EUA retira processo contra gigante das criptomoedas associada à família Trump Quando assumiu, em janeiro, o presidente americano nomeou Paul Atkins, um defensor das criptomoedas, para a chefia da Securities and Exchange Commission

O órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos anunciou, nessa quinta-feira, que desistiu de um processo civil contra a gigante das criptomoedas Binance e seu acionista maioritário, Changpeng Zhao.

A maior plataforma de criptoativos do mundo foi investigada em vários países por suspeita de ter permitido transferências de fundos por organizações criminosas.

A Securities and Exchange Commission (SEC) informou ter decidido "que a retirada dessa ação é apropriada" no exercício do seu "poder discricionário e por razões de política geral".





Ao iniciar seu segundo mandato, o presidente Donald Trump nomeou para a chefia do órgão regulador Paul Atkins, um defensor das criptomoedas.

Culpado

Ex-diretor da Binance, Changpeng Zhao declarou-se culpado no fim de 2023, nos Estados Unidos, de violar a legislação sobre lavagem de dinheiro. Em acordo com autoridades, concordou em renunciar às suas funções operacionais, mas se manteve como acionista majoritário da empresa.

Paralelamente ao processo criminal, a plataforma foi processada pela SEC perante a Justiça.

