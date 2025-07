A- A+

Meio Ambiente Orla de Boa Viagem recebe ação de limpeza neste sábado (5) Iniciativa é realizada pela Moura Dubeux e Instituto Limpa Prabil, e acontece com a colaboração de 70 voluntários para coleta de materiais descartados irregularmente na faixa de areia

A orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, será endereço para ação de limpeza realizada pela Moura Dubeux, em parceria com o Instituto Limpa Brasil, neste sábado (5).

A iniciativa integra uma série de mutirões que vão acontecer também nas cidades de João Pessoa, Maceió, Salvador, Natal e Aracaju.

A ação no Recife vai acontecer das 8h às 11h, tendo como ponto de partida o edifício Novo Lucsim, na Avenida Boa Viagem, 3722 - na esquina com a Rua Bruno Veloso.

Será no empreendimento o ponto de reencontro dos aproximadamente 70 colaboradores voluntários da companhia.

“A gente quer impactar positivamente cada vez mais vidas, olhando para dentro das nossas construções, mas sem nunca deixar de ter atenção para o que acontece no nosso entorno.”, comenta CecíliaCavalcanti, gerente de Sistema de Gestão Integrado e Projetos Internos da MouraDubeux.

Com o tema “Semana do Meio Ambiente: Atitude que constrói, consciência que transforma”, o grupo vai percorrer, durante três horas, as areias da praia e fazer o recolhimento de resíduos como bitucas de cigarro, garrafas plásticas, vidros, entre outros materiais descartados irregularmente na faixa de areia.

Todo o material será encaminhado a cooperativas parceiras, garantindo uma destinação ambientalmente correta e socialmente responsável.

Em Fortaleza, onde a incorporadora realizou a iniciativa em junho, foram coletados 132 kg de materiais.

