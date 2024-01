Orla de Piedade, em Jaboatão, registra nascimento de 108 filhotes de tartaruga da espécie cabeçuda

A- A+

A orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, registrou o nascimento e a soltura de 108 filhotes de tartaruga da espécie cabeçuda, nessa segunda-feira (22).



O ninho estava sendo monitorado desde a desova pelo Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos e Silvestres (Moamas), da Secretaria de Meio Ambiente do município.



A soltura foi acompanhada por diversas crianças e adultos, frequentadores da orla, além do prefeito Mano Medeiros e representantes do Grupamento de Bombeiros Marítimos (GBMar) e órgãos ambientais.

Soltura de 108 tartarugas em Jaboatão. Foto: Leandro de Santana/PMJG

Moradora do bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, a dentista Izabella Lins foi junto com o marido, Emmanuel, e o filho Arthur, de 7 anos, acompanhar a soltura dos animais nessa segunda-feira.

“Gostamos de proporcionar diferentes conhecimentos para Arthur, então aproveitamos a oportunidade e viemos, não é tão longe”, afirmou Izabella, rindo.

Soltura de 108 tartarugas em Jaboatão. Foto: Leandro de Santana/PMJG

De acordo com a prefeitura, há outros sete ninhos sendo monitorados. Na primeira semana de janeiro, 104 ovos da espécie tartaruga-de-pente, a mais comum na área, eclodiram.

Em toda a orla do município já foram registrados ninhos de tartarugas, um espetáculo da natureza que se repete há anos e que precisa ser preservado. Para isso, em breve contaremos com mais uma ferramenta, o espaço Vida Marinha, que está em construção e será o primeiro equipamento de exposição e estudos sobre o ambiente marinho da Região Metropolitana”, destacou o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros.

Construído em contêineres, na praia de Piedade, o espaço está em fase de acabamento e a previsão da gestão é de que seja inaugurado na segunda quinzena de fevereiro.

Segundo o chefe do Moamas, o técnico Adriano Artoni, os filhotinhos de tartaruga levam entre 45 e 70 dias para nascer e cada tartaruga pode colocar até 200 ovos.

