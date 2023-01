Orochi se explica após episódio envolvendo arma: "Ninguém me deu o benefício da dúvida"

A- A+

O rapper Orochi se pronunciou pela primeira vez após a polícia ter prendido seguranças que trabalhavam para ele, em Búzios, na quarta-feira (4). Depois que um homem armado com o que parecia ser um fuzil apareceu em um vídeo nas redes sociais do rapper, a Polícia CIvil realizou um mandado de busca e apreensão na casa onde ele estava hospedado. A operação resultou na prisão de dois policiais militares que faziam a segurança de Orochi, além de da apreensão de drogas como maconha, ecstasy e loló.

Segundo Orochi, a arma em questão "era legal" e "tudo estava dentro da lei".

"O que eu acho engraçado é que por ter sido uma arma e por ter sido eu, a história foi diferente. Ninguém pensou que poderia ter sido uma parada pra clipe, ninguém me deu o benefício da dúvida, todo mundo já veio criticando fazendo associação ao crime", afirmou Orochi, que continuou: "a arma era legal, dentro da lei, tava desmuniciada, era do segurança que estava levando a joia pra casa, e tava tudo dentro da lei. Só que as emissoras preferiram colocar como associação. Acha que é à toa? Que eu não tenho um pré julgamento? Pra mim está nítido e estampado. Eu canso de ver 'nego' postar foto com arma, colecionadores, políticos, quem tem o CAC, mas nunca vejo nego ter casa invadida, busca e apreensão, entrar em viatura, ficar 10 horas na delegacia. Mas com nós (sic), tratamento VIP, normal. Desnecessário algumas coisas, mas peço desculpas a toda menorzada que me segue".

