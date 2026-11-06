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Projeto cultural Orquestra Arruando encerra temporada de apresentações em escolas do Recife Serão dois shows-aulas na próxima semana e projeto mira expansão para 2027

A Orquestra Arruando realiza, na próxima semana, as duas últimas apresentações do projeto “Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo”, que promove concertos-aula gratuitos na rede municipal de ensino do Recife.

A penúltima atividade acontece na segunda-feira (9), às 10h, na Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Maria Sampaio de Lucena, no Ibura. Já o encerramento será na sexta-feira (13), no mesmo horário, na EMTI Nadir Colaço, na Macaxeira.

Iniciado em outubro, o projeto percorreu diferentes comunidades da capital, com seis apresentações voltadas à aproximação de crianças e adolescentes com a cultura pernambucana. A programação reúne música, dança e contação de histórias sobre o frevo, seus compositores e sua importância para a identidade cultural do estado.

Durante as atividades, os estudantes têm a oportunidade de conhecer de perto os instrumentos, acompanhar a execução de frevos pela orquestra e observar os movimentos dos passistas. A proposta também busca mostrar que a manifestação cultural vai além do período carnavalesco e faz parte da história e das tradições de Pernambuco.

Para Nilo Otaviano, produtor, apresentador e cantor da Orquestra Arruando, levar o projeto às escolas representa uma oportunidade de compartilhar conhecimentos e aproximar as novas gerações da cultura popular.

“É sempre muito gratificante para a Orquestra Arruando realizar esse trabalho. E levá-lo às escolas é ainda mais especial, porque, por menor que seja o interesse demonstrado por alguns alunos, esse contato fica na memória. Nenhum deles deixa de, ao menos, se balançar um pouco ao ouvir o frevo”, destaca.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2007, e como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, em 2012, o frevo tem mais de um século de história. A iniciativa busca contribuir para a preservação dessa tradição por meio da formação cultural dos estudantes.

Fundada em 2013, a Orquestra Arruando já realizou 68 apresentações públicas antes do início do projeto nas escolas. Com o encerramento da primeira temporada, o grupo estuda a possibilidade de dar continuidade às atividades em 2027, com ampliação da programação para outras comunidades do Recife e municípios da Região Metropolitana.

O projeto “Arruando nas Escolas – A Importância do Frevo” é realizado pela Orquestra Arruando, por meio do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC/FIC) do Recife, com apoio cultural da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife.

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