Concerto Orquestra Bravo encanta o Marco Zero no fechamento dos festejos de aniversário do Recife Encerramento das comemorações pelos 488 anos da capital pernambucana foi com clássicos da música erudita e popular

Foi em grande estilo o encerramento das comemorações dos 488 anos do Recife, com o show da Orquestra Bravo, no Marco Zero, neste domingo (30). O evento foi promovido pela Prefeitura do Recife através da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, em parceria com o Gabinete do Centro e reuniu um grande público, que vibrou com a mistura de erudito e popular.

Entre as músicas escolhidas pelo grupo para compor o repertório, além do Concerto de Varsóvia, de R. Addinsell e “Libiamo Brindisi da Ópera Lá Traviata”, de Verdi, também foi executada a “Sinfonia de Luiz Gonzaga”, que reuniu músicas do Rei do Baião como “Boiadeiro” e “Ave Maria Sertaneja”. “Achei lindo e o melhor é que foi que foi de graça. Eu sei que as pessoas pagam caro em outras cidades para ouvir o que estamos ouvindo aqui”, disse Lourdes Nascimento, enquanto mostrava tudo à pequena Laura, de 4 anos.

O casal Flávia Landim e Bartolomeu Domingues, apreciadores de concertos, parabenizaram a iniciativa da Prefeitura e a forma de democratizar a música, incluindo o forró de Luiz Gonzaga no programa.

“Temos lindos teatros aqui, mas dá para fazer espetáculos assim tanto em locais abertos quanto no Marco Zero. É importante mesclar. Foi sensacional a Sinfonia de Luiz Gonzaga. O povo precisa de cultura e de música de qualidade”, opinou Flávia.

A última música apresentada foi o famoso frevo “Voltei Recife”, de Luiz Bandeira. Os arranjos musicais foram elaborados pelo professor e maestro Dierson Torres e executados pelo Maestro Alexandre Lemos.

