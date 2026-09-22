A- A+

OPORTUNIDADE Orquestra Criança Cidadã abre seleção para 60 alunos em novo núcleo em São Lourenço da Mata Inscrições gratuitas seguem até 26 de setembro para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) abriu processo seletivo para preencher 60 vagas no novo núcleo instalado na Comunidade Obra de Maria, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

As inscrições são gratuitas e seguem até sábado (26), para crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, com o objetivo de oferecer formação musical associada à educação, disciplina e cidadania.

As vagas estão divididas igualmente entre os turnos da manhã e da tarde, com 30 oportunidades para cada período, além de 15 vagas para cadastro de reserva.

Podem participar moradores de São Lourenço da Mata, Camaragibe, Penedo e Curado, desde que atendam aos demais critérios previstos no edital.

O novo núcleo funcionará em um espaço dentro da sede da Comunidade Obra de Maria, na Rodovia BR-408, km 100, em Penedo.

A iniciativa amplia a atuação da OCC, que já mantém núcleos no Coque, no Recife, em Ipojuca e em Igarassu, além de uma Escola de Formação de Luthier e Archetier.

De acordo com o fundador e coordenador-geral da OCC, João José Rocha Targino, a expansão mantém a proposta de ampliar o acesso de crianças e adolescentes à formação musical.

“Chegar a São Lourenço da Mata significa ampliar esse compromisso e permitir que mais jovens tenham acesso não apenas à formação musical, mas também a um ambiente de disciplina, educação e cidadania”, destacou.

Criada em 2006, a Orquestra Criança Cidadã completa 20 anos de atuação em 2026 | Foto: Orquestra Criança Cidadã/Divulgação

Ao longo desse período, o projeto associou o ensino de música a ações de formação e desenvolvimento integral dos alunos, com a proposta de ampliar oportunidades para crianças e jovens.

Seleção terá duas etapas

O processo seletivo será realizado presencialmente e começará com um curso introdutório entre esta quarta (23) e sexta-feira (25).

Os candidatos participarão de atividades práticas e pedagógicas durante duas horas por dia, com o objetivo de conhecer a dinâmica e a rotina de formação oferecida pelo projeto.

Na segunda etapa, haverá entrevistas com psicólogo nos dias 28 e 29 de setembro e testes objetivos de português e matemática no dia 30.

A avaliação de aptidão musical será realizada em 1º de outubro, enquanto o resultado final está previsto para ser divulgado no dia 3 de outubro.

Os selecionados serão distribuídos entre as modalidades de violino I, violino II, viola, violoncelo e contrabaixo.

A formação terá carga horária de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, além de quatro horas de ensaio geral aos sábados à tarde.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente até 26 de setembro, em dias úteis, das 8h30 às 17h, na sede da Orquestra Criança Cidadã.

Entre os requisitos estão ter entre 7 e 14 anos, estar matriculado na rede pública de ensino regular e atender aos critérios socioeconômicos estabelecidos no edital.

A previsão é que as aulas do novo núcleo tenham início em 14 de outubro. A matrícula dos candidatos aprovados será realizada presencialmente nos dias 5 e 7 de outubro, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Serviço:

Processo Seletivo para a Orquestra Criança Cidadã dos Meninos da Obra de Maria

Data das inscrições: Até sábado, 26 de setembro

Horário: 8h30 às 17h, em dias úteis

Inscrição: Totalmente gratuita

Vagas: 60 + 15 para cadastro de reserva

Público: Crianças e adolescentes de 7 a 14 anos

Resultado final: Sábado, 3 de outubro

Início das aulas: Quarta-feira, 14 de outubro

Informações: Edital disponível no site da Orquestra Criança Cidadã

Veja também