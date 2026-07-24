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CELEBRAÇÃO Orquestra Criança Cidadã celebra 20 anos com concerto especial no Santa Isabel Espetáculo reuniu apresentações de alunos, ex-alunos e diferentes formações da OCC

As duas décadas de atuação da Orquestra Criança Cidadã (OCC) foram celebradas na noite desta sexta-feira (24), no Teatro de Santa Isabel, centro do Recife, com um concerto que reuniu alunos, ex-alunos, professores e músicos convidados em uma homenagem à trajetória de um dos principais projetos de formação musical e transformação social de Pernambuco. A programação percorreu diferentes fases da instituição, desde o coro infantil até a Orquestra Sinfônica Jovem, em um espetáculo que mesclou repertório erudito e brasileiro.

Idealizador e coordenador geral da OCC, o juiz João Targino classificou o momento como a consolidação de um trabalho iniciado em 25 de julho de 2006.

“Com o sentimento de dever cumprido, nós iniciamos essa trajetória há 20 anos com um propósito muito bem pautado, de formarmos cidadãos e profissionais da música”, afirmou.

Segundo ele, mais de mil jovens das comunidades do Coque, de Camela e da zona rural de Igarassu passaram pelo projeto ao longo dessas duas décadas. “Mesmo não seguindo a carreira musical, quem tem a música dentro de si tem algo muito diferenciado. Então, o sentimento é de absoluto dever cumprido”.

Durante a celebração, Targino também anunciou um novo projeto voltado ao aperfeiçoamento dos alunos da instituição.

A iniciativa oferecerá aulas de música online, em tempo real, ministradas por músicos com carreira na Europa e nos Estados Unidos para estudantes selecionados da OCC. Inicialmente, serão formadas quatro turmas de instrumentos de cordas, com cinco alunos cada, escolhidos por meio de um processo seletivo interno.

As aulas acontecerão em estúdios preparados para garantir a qualidade do som durante os encontros virtuais.

“Com muita alegria eu anuncio em primeira mão essa conquista que é da Orquestra e que é também dos nossos alunos e da sociedade”, declarou.

O concerto foi concebido para representar a própria evolução da instituição. A abertura ficou a cargo de um grupo de câmara formado por ex-alunos, que interpretou a Serenata para Cordas em Dó Maior, de Tchaikovsky, marcando o retorno ao palco de músicos que iniciaram a formação na OCC e hoje seguem carreira profissional.

Na sequência, o coro infantil apresentou obras como O Fantasma, Dó-Ré-Mi, do musical A Noviça Rebelde, e O Caderno, de Toquinho.

A Orquestra Infantil executou peças como o Prélude do Te Deum, de Charpentier, o Hino à Alegria, de Beethoven, Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e Chamambo, de Manuel Artés. Já a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil interpretou trechos da suíte Peer Gynt, de Edvard Grieg, e a Suíte Nordestina, do Maestro Duda, aproximando o repertório clássico da identidade musical pernambucana.

O encerramento ficou sob responsabilidade da Orquestra Sinfônica Jovem, regida por Rafael Dommar, que levou ao palco a Abertura Festiva, de Dmitri Shostakovich, Conga del Fuego Nuevo, de Arturo Márquez, e Tico-Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu, em arranjo de Jamberê.

Antes da apresentação, Dommar destacou o caráter da programação preparada para a celebração. Segundo ele, a abertura de Shostakovich é uma obra que exige grande energia da orquestra e tem potencial para envolver o público desde os primeiros acordes.

O maestro também ressaltou a diversidade do concerto, que reuniu as diferentes formações da OCC em um repertório que transitou entre a música erudita e obras brasileiras e regionais.

Representando a governadora Raquel Lyra, a vice-governadora Priscila Krause afirmou que a comemoração ultrapassa o aniversário da instituição e simboliza o impacto social construído ao longo dessas duas décadas.

“Esses vinte anos da Orquestra Criança Cidadã precisam muito ser celebrados para que sirvam como a comemoração por toda essa luta de um projeto social belíssimo”, disse.

Para ela, a OCC pertence a todos os pernambucanos, por transformar a vida de milhares de crianças e jovens e demonstrar como o envolvimento da sociedade pode gerar novas oportunidades.

A vice-governadora também defendeu que iniciativas como essa “precisam continuar e precisam, além de continuar, se multiplicar, para levar solidariedade, empatia, esperança e transformação na vida de muita gente”.

Entre os convidados da noite também esteve presente a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos, que representou o jornal na celebração das duas décadas da orquestra.

A presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, também participou da celebração e destacou a importância da instituição para o estado.

“Celebrar os vinte anos da Orquestra Criança Cidadã é celebrar a força da educação, da cultura e da cidadania na transformação de vidas. Valorizar iniciativas como essa é acreditar que investir na juventude é investir no futuro de Pernambuco”, afirmou.

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