MÚSICA Orquestra Criança Cidadã celebra espírito natalino com concerto flutuante no Rio Capibaribe Apresentação temático-musical gratuita ocorre às margens do Parque das Graças, neste domingo (7), reunindo música, cidade e natureza em uma experiência única

Uma edição especial do concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã ocorre no próximo domingo (7), a partir das 16h30, com um clima natalino, levando ao público uma apresentação temático-musical diretamente das águas do Rio Capibaribe, em frente ao Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.

O evento é gratuito, aberto ao público, sendo realizado pela Prefeitura do Recife (PCR), por meio da Secretaria de Turismo e Lazer. Os presentes poderão acompanhar a apresentação diretamente das margens do parque.

Após o sucesso da primeira edição realizada em novembro, o concerto retorna para iluminar o mês de dezembro com repertório preparado especialmente para celebrar o Natal.

Os jovens músicos se apresentam a bordo de um catamarã, formando uma cena que integra música, natureza e cidade, com o Capibaribe como palco.

“O concerto flutuante foi tão bem recebido que decidimos trazer uma edição natalina, reforçando a beleza do encontro entre arte, rio e território. A proposta é democratizar o acesso à música orquestral e seguir fortalecendo experiências náuticas que aproximam as pessoas dos nossos rios e parques”, destaca o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Durante a apresentação, o público poderá apreciar um repertório especialmente preparado para a ocasião, que reúne obras eruditas, clássicos brasileiros e canções tradicionais de Natal.

A orquestra abre a noite com a majestosa Abertura de Messias, de Haendel, seguida do vigor do Concerto Duplo para Violinos em Ré Menor BWV 1043, de Bach.

A apresentação também reserva momentos de grande emoção, além de homenagens à música brasileira com Aquarela do Brasil, de Ary Barroso, e o Medley Brasil, que reúne títulos como Samba de Verão, Tico-Tico no Fubá e Último Dia.

Entre os clássicos natalinos, emocionam o público interpretações de Hallelujah, de Leonard Cohen, da tradicional Ave Maria, de Schubert, e de canções como Silent Night, White Christmas, Bom Natal e o divertido Jingle Bells Nordestino, que encerra o concerto com clima festivo e regional.

