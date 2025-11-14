A- A+

Música Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio geral antes de concerto flutuante inédito Preparação ocorre às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife

A Orquestra Criança Cidadã do Recife realizou um ensaio, nessa quinta-feira (13), a bordo de um catamarã, antes do inédito concerto flutuante que será realizado neste domingo (16).

O momento de preparação ocorreu às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.

Ensaio da Orquestra Criança Cidadã. Foto: Giovanna Borba/PCR

Esta é a primeira vez que a Orquestra Criança Cidadã se apresenta em uma embarcação. A apresentação busca unir música e natureza, promovendo o acesso democrático à cultura e a valorização dos espaços públicos.

O concerto flutuante do próximo domingo ocorre às 16h30, também no Parque das Graças.

Serviço

Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã

Quando: Quinta-feira (13) - Ensaio geral // Domingo (16) - Concerto Oficial, às 16h30

Acesso gratuito

Informações: @visitrecife



