Música

Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio geral antes de concerto flutuante inédito

Preparação ocorre às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife

Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio preparativo para o concerto do próximo domingo (16)Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio preparativo para o concerto do próximo domingo (16) - Foto: Giovanna Borba/PCR

A Orquestra Criança Cidadã do Recife realizou um ensaio, nessa quinta-feira (13), a bordo de um catamarã, antes do inédito concerto flutuante que será realizado neste domingo (16).

O momento de preparação ocorreu às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.

Ensaio da Orquestra CidadãEnsaio da Orquestra Criança Cidadã. Foto: Giovanna Borba/PCR

Esta é a primeira vez que a Orquestra Criança Cidadã se apresenta em uma embarcação. A apresentação busca unir música e natureza, promovendo o acesso democrático à cultura e a valorização dos espaços públicos.

O concerto flutuante do próximo domingo ocorre às 16h30, também no Parque das Graças.

Serviço
Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã
Quando: Quinta-feira (13) - Ensaio geral // Domingo (16) - Concerto Oficial, às 16h30
Acesso gratuito
Informações: @visitrecife
 

