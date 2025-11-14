Orquestra Criança Cidadã realiza ensaio geral antes de concerto flutuante inédito
Preparação ocorre às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife
A Orquestra Criança Cidadã do Recife realizou um ensaio, nessa quinta-feira (13), a bordo de um catamarã, antes do inédito concerto flutuante que será realizado neste domingo (16).
O momento de preparação ocorreu às margens do Parque das Graças, na Zona Norte do Recife.
Leia também
• Orquestra Criança Cidadã realiza concerto flutuante pelas águas do Capibaribe
• Orquestra Infantil Criança Cidadã faz concerto em Jaboatão dos Guararapes
Esta é a primeira vez que a Orquestra Criança Cidadã se apresenta em uma embarcação. A apresentação busca unir música e natureza, promovendo o acesso democrático à cultura e a valorização dos espaços públicos.
O concerto flutuante do próximo domingo ocorre às 16h30, também no Parque das Graças.
Serviço
Concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã
Quando: Quinta-feira (13) - Ensaio geral // Domingo (16) - Concerto Oficial, às 16h30
Acesso gratuito
Informações: @visitrecife