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Concerto especial Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca celebra 12 anos com concerto nesta quinta Com repertório que vai de Beethoven à música nordestina, apresentação acontece às 19h, na Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio, em Camela

A Orquestra Criança Cidadã dos Meninos do Ipojuca realiza, nesta quinta-feira (12), um concerto especial em celebração aos 12 anos de trajetória. A apresentação integra a série de concertos oficiais da temporada 2026 e reunirá mais de 200 alunos de diferentes níveis de formação musical na Paróquia Imaculada Conceição e Santo Antônio, em Camela.

O evento propõe uma viagem por diferentes períodos e estilos da música, reunindo obras de compositores como Ludwig van Beethoven, Antonio Vivaldi, Johannes Brahms e Arturo Márquez, além de representantes da música brasileira, como Toquinho, Chico Buarque e o pernambucano Maestro Duda.

A programação contará com apresentações de grupos de flauta, coros Infantil e Infantojuvenil, Orquestra Infantil e Orquestra Infantojuvenil, permitindo ao público acompanhar diferentes etapas do processo de aprendizagem desenvolvido pelo núcleo, desde os primeiros exercícios coletivos até a interpretação de repertórios orquestrais mais elaborados.

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A Orquestra Criança Cidadã de Ipojuca integra um dos quatro núcleos que atuam em Pernambuco junto ao núcleo do Coque, Igarassu e São Lourenço da Mata, onde inaugurou recentemente uma nova unidade na Comunidade Obra de Maria.

Por meio de atividades gratuitas, a instituição oferece aulas de instrumentos musicais, canto coral, musicalização e prática orquestral, proporcionando aos estudantes uma formação que vai além dos palcos.

“Celebrar os 12 anos do núcleo de Ipojuca é reconhecer o caminho percorrido por tantos alunos e professores. Cada apresentação representa horas de estudo, dedicação e aprendizado coletivo. Nosso maior compromisso é oferecer uma formação musical consistente e contribuir para que esses jovens desenvolvam suas capacidades e encontrem novas oportunidades por meio da música”, destaca o maestro Márcio Pereira.

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