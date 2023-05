Orquestra Criança Cidadã faz concerto em Jesuralém, neste domingo, durante evento da Obra de Maria

A- A+

A Orquestra Criança Cidadã será uma das grandes atrações da 11ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes organizado pela Obra de Maria, em Jerusalém, nos dias 27 e 28 de maio. O concerto da Orquestra Criança Cidadã será neste domingo (28), quando os jovens recifenses se unirão a grandes expoentes da música católica brasileira, como os padres Fábio de Melo e Reginaldo Manzotti, Frei Gilson e Irmã Kelly Patrícia, em um show evangelizador organizado para celebrar o Dia de Pentecostes, importante evento do calendário litúrgico católico.

A delegação da Orquestra Cidadã já chegou na Terra Santa e conta com 41 pessoas, sendo 33 músicos, o maestro José Renato Accioly, um assistente do maestro, gestores e equipe administrativa. No repertório, músicas católicas, regionais e clássicas, nacionais e internacionais.



A apresentação da Orquestra Criança Cidadã na abertura dos shows do Congresso Internacional de Pentecostes está sendo aguardada com muita expectativa. Os músicos vão se dividir no palco entre violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e trompete, para interpretar canções reconhecidas mundialmente. Abrindo a apresentação, a Orquestra entoará músicas clássicas internacionais, como "O Messias", de Georg Friedrich Händel, seguindo por "Jesus, alegria dos homens", de Johann Sebastian Bach, "Missa" em sol maior, de Franz Schubert e músicas de autorias brasileiras, como "Três peças nordestinas II", "Aboio", de Clóvis Pereira e "Bachianas brasileiras" de Heitor Villa-Lobos.



No âmbito católico internacional, a Orquestra, que é um projeto social gerido pela Associação Orquestra Criança Cidadã (AOCC), conquistou o reconhecimento do Papa Francisco quando, em 2014, músicos do projeto se apresentaram na Cidade do Vaticano, durante a 16ª Conferência Internacional da Fraternidade Católica, que foi organizada pela Obra de Maria. A Orquestra também esteve presente em vários eventos beneficentes e shows de comemoração do aniversário da Obra de Maria.



História



O projeto de inclusão social é composto por mais de 400 crianças e adolescentes, entre seis e 21 anos, que encontram na música o resgate social adequado, com oportunidades para estudar e desenvolver habilidades. Cerca de 250 desses músicos saíram da comunidade de Coque, na Zona Sul do Recife, 120 do distrito de Canela, em Ipojuca, no litoral sul do estado, e 30 são de Igarassu, no Litoral Norte.



Nos centros de ensino do projeto, os alunos têm acesso a aulas de instrumentos de cordas, sopros, ou percussão, com inserção também nas teorias e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral. Além disso, realizam as três refeições do dia nos locais e contam com o apoio pedagógico, a inclusão digital, atendimentos psicológico, médico e com odontologista, administrados por órgãos governamentais e empresas privadas.



O Congresso



A Comunidade Católica Obra de Maria organiza o roteiro de viagens pela Terra Santa, na data em que marca a passagem de Pentecostes, importante evento do calendário litúrgico católico. A viagem conta com visitas a templos sagrados, alimentação, hospedagem e ingressos para os shows, conferências e vigílias do 11º Congresso Internacional de Pentecostes, que acontece neste sábado e domingo.



Com conferências pela manhã e shows à tarde, além da Orquestra Criança Cidadã, o congresso reunirá padres-cantores, como Fábio de Melo, Reginaldo Manzotti e Adriano Zandoná, cantores como Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Eliana Ribeiro, Ironi Spuldaro, Dunga, Paula Guimarães, e palestrantes, como Patti Mansfield, Prado Flores e Irmã Briege Mckenna.

