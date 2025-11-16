A- A+

MÚSICA Orquestra Criança Cidadã faz primeiro concerto flutuante no Parque das Graças neste domingo (16) Apresentação aconteceu às margens do Rio Capibaribe, com os músicos a bordo de um catamarã

O público que visitou o Parque das Graças na tarde deste domingo (16) pôde assistir ao primeiro concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã do Recife.

A apresentação faz parte de uma iniciativa da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer. O evento, gratuito, teve início às 16h30, com os músicos da orquestra, formada por crianças e jovens moradores do Coque, embarcados em um catamarã que circulou ao longo das margens do Rio Capibaribe, na Zona Norte da capital.

De acordo com a secretaria, a performance inédita teve objetivo de reunir música e natureza, promovendo o acesso democrático da cultura e a valorização dos espaços públicos.

“Esta é a primeira vez que a Prefeitura do Recife promove um concerto da Orquestra Criança Cidadã de forma flutuante, em cima de um catamarã, reforçando a integração entre arte, cidade, natureza e a democratização do acesso à música orquestral, seja erudita ou popular”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus.

Segundo o secretário, as ações da pasta estão cada vez mais se conectando com os rios da cidade. Nas feiras promovidas pela Seturl, a exemplo da Maré Cultural, é oferecido traslado gratuito, através do catamarã, entre os parques, nas áreas de pier que a cidade possui.

"Cada vez mais estamos trabalhando o lazer náutico como uma experiência diferenciada para o turista e para o recifense. É um programa que veio para ficar", explicou.

Para o público que compareceu, a experiência foi de imersão completa entre cultura e natureza. A empresária Flávia Moura, 59, acompanhou o concerto ao lado dos amigos e destacou a importância da realização de eventos culturais que trazem vida para a cidade.

“Estou achando tudo um espetáculo! Poder estar de frente para o rio, ouvindo música tocada pela Orquestra da Criança Cidadã é espetacular. Estava conversando como precisamos da Cidade Parque, ver a cidade no coletivo é muito bom, e ver isso acontecendo é mágico”, comentou.

Com a presença de um público de todas as idades, a advogada Thaysa Borges, 34, aproveitou a tarde de domingo para mostrar a cultura popular para as filhas pequenas.

“Eu estou adorando! O som tá maravilhoso, a paisagem do Recife é sempre linda. Adorei a iniciativa da prefeitura e estou curtindo muito”, destacou.

