MÚSICA

Orquestra Criança Cidadã faz primeiro concerto flutuante no Parque das Graças neste domingo (16)

Apresentação aconteceu às margens do Rio Capibaribe, com os músicos a bordo de um catamarã

Concerto flutuante aconteceu pela primeira vez no Rio Capibaribe, às margens do Parque das GraçasConcerto flutuante aconteceu pela primeira vez no Rio Capibaribe, às margens do Parque das Graças - Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

O público que visitou o Parque das Graças na tarde deste domingo (16) pôde assistir ao primeiro concerto flutuante da Orquestra Criança Cidadã do Recife.

A apresentação faz parte de uma iniciativa da Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer. O evento, gratuito, teve início às 16h30, com os músicos da orquestra, formada por crianças e jovens moradores do Coque, embarcados em um catamarã que circulou ao longo das margens do Rio Capibaribe, na Zona Norte da capital. 

De acordo com a secretaria, a performance inédita teve objetivo de reunir música e natureza, promovendo o acesso democrático da cultura e a valorização dos espaços públicos.

“Esta é a primeira vez que a Prefeitura do Recife promove um concerto da Orquestra Criança Cidadã de forma flutuante, em cima de um catamarã, reforçando a integração entre arte, cidade, natureza e a democratização do acesso à música orquestral, seja erudita ou popular”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Ângelus. 

Segundo o secretário, as ações da pasta estão cada vez mais se conectando com os rios da cidade. Nas feiras promovidas pela Seturl, a exemplo da Maré Cultural, é oferecido traslado gratuito, através do catamarã, entre os parques, nas áreas de pier que a cidade possui.

"Cada vez mais estamos trabalhando o lazer náutico como uma experiência diferenciada para o turista e para o recifense. É um programa que veio para ficar", explicou.

Para o público que compareceu, a experiência foi de imersão completa entre cultura e natureza. A empresária Flávia Moura, 59, acompanhou o concerto ao lado dos amigos e destacou a importância da realização de eventos culturais que trazem vida para a cidade.

“Estou achando tudo um espetáculo! Poder estar de frente para o rio, ouvindo música tocada pela Orquestra da Criança Cidadã é espetacular. Estava conversando como precisamos da Cidade Parque, ver a cidade no coletivo é muito bom, e ver isso acontecendo é mágico”, comentou.

Com a presença de um público de todas as idades, a advogada Thaysa Borges, 34, aproveitou a tarde de domingo para mostrar a cultura popular para as filhas pequenas.

“Eu estou adorando! O som tá maravilhoso, a paisagem do Recife é sempre linda. Adorei a iniciativa da prefeitura e estou curtindo muito”, destacou.

Com informações da assessoria de imprensa

