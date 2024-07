A- A+

RECIFE Orquestra Criança Cidadã leva Grupo de Sopros e Orquestra Infantil à comunidade do Coque A Orquestra Criança Cidadã fará um concerto gratuito e inteiramente voltado aos amigos e pais de alunos do projeto neste sábado (13), na quadra de esportes do Compaz Dom Hélder Câmara

A apresentação será realizada na própria comunidade do Coque, na área central do Recife, onde reside a maioria dos estudantes da OCC.

O concerto está previsto para acontecer às 10h, na quadra de esportes do Compaz Dom Hélder Câmara, ao lado da estação de metrô Joana Bezerra.



Este é o terceiro ano seguido em que a apresentação é realizada.

Desta vez, dois grupos serão os protagonistas: a Orquestra Infantil, que reúne alunos de nível iniciante de instrumentos de cordas (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos), e o Grupo de Sopros, formado por instrumentos da família das madeiras e dos metais.

Cada conjunto apresentará seis arranjos de músicas, que abrangem desde trilhas sonoras de filmes e seriados até clássicos obrigatórios das festas juninas e da MPB.

O sentimento

O maestro Jadson Dias, regente do Grupo de Sopros da Orquestra Criança Cidadã, resumiu o sentimento predominante entre os jovens músicos no momento.

“Esse período de preparação está sendo de muita expectativa, pois será a primeira apresentação do Grupo de Sopros aqui no Coque. Contamos com a presença massiva dos familiares e amigos, e levaremos para nosso público muita empolgação”, contou o maestro.

Marianne Vieira é mãe de Francisco Vieira, de 9 anos, que integra a Orquestra Infantil Criança Cidadã, coordenado pela professora Karolayne Cavalcante.

Ela define a Orquestra Criança Cidadã como o marco principal de mudança na vida do filho.

“Desde que Francisco entrou no projeto e se encantou pela música. Falar da orquestra é falar de transformação, de disciplina, de amor, de ter um ouvido atento. É olhar para o meu filho e saber que ele já pensa em ser um grande músico, que ele tem inspiração de ser um grande violinista porque vê, dentro do grupo, exemplos de vida e de músicos", relatou a mãe do jovem violinista.

Orquestra Criança Cidadã

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte.

O calendário completo de apresentações da OCC está disponível online, no site do projeto social.

