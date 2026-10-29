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Música Orquestra Criança Cidadã lança projeto de aulas com músicos internacionais Projeto Internacional Aulas Online será lançado neste sábado (31), às 11h, na sede da instituição

A Orquestra Criança Cidadã (OCC) lança neste sábado (31), às 11h, o Projeto Internacional de Aulas Online, iniciativa que busca preparar jovens músicos para oportunidades profissionais no exterior.

A cerimônia será realizada na sede da instituição, no bairro do Cabanga, na área central do Recife, com uma aula inaugural do maestro pernambucano Lanfranco Marcelletti Jr., professor da Texas Tech University, nos Estados Unidos.

Com duração de dois anos, o programa oferecerá aulas individuais de violino, viola, violoncelo e contrabaixo com instrumentistas que atuam no cenário internacional. Os encontros começam em 4 de novembro e serão realizados de forma remota, com os alunos acompanhando as atividades presencialmente em salas equipadas na sede da OCC, no bairro do Coque.

A formação também prevê encontros coletivos mensais e orientações para audições e seleções de orquestras, conservatórios e instituições de ensino musical no exterior. Os participantes foram selecionados a partir de uma avaliação técnica e artística conduzida pelos professores.

O corpo docente é formado por Ayrton Pisco (violino), Gabriel Squizzato (viola), Jan Bogdan (violoncelo) e Antonino Tertuliano (contrabaixo), que também coordena o projeto. Ex-aluno da primeira turma da OCC, Tertuliano atuou na Orquestra Filarmônica de Israel e construiu carreira profissional na Alemanha.

A iniciativa marca mais um avanço da instituição, que completa 20 anos em 2026. Fundada em 2006, a Orquestra Criança Cidadã oferece educação musical gratuita e formação cidadã a crianças e jovens.

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