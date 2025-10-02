A- A+

PAZ Orquestra Criança Cidadã leva mensagem de paz para Hiroshima 80 anos após a bomba atômica Jovens músicos do Recife se unem a artistas de países em conflito em turnê internacional que celebra a fraternidade e alerta para a urgência da paz mundial

No próximo sábado (4), a Orquestra Criança Cidadã, projeto social pernambucano, sobe ao palco do Parque Memorial da Paz e do YMCA International Cultural Center, em Hiroshima, no Japão, para participar do “Concerto pela Paz”.

O evento reúne jovens músicos de diferentes nacionalidades, entre eles russos, ucranianos, israelenses, iranianos e coreanos das duas Coreias, para transformar a música em símbolo de resistência ao ódio e de defesa da convivência pacífica.

A escolha do local é carregada de significado. Foi em Hiroshima que, em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica matou cerca de 140 mil pessoas até o fim daquele ano.

Em 2025, a cidade marcou os 80 anos da tragédia com cerimônias, homenagens às vítimas e apelos pela eliminação das armas nucleares.

Inclusão pela música

Criada em 2006 no Recife, a Orquestra Criança Cidadã nasceu no bairro do Coque e se expandiu para outras áreas vulneráveis da Região Metropolitana.

Atualmente, beneficia cerca de 450 jovens em três núcleos (Recife, Ipojuca e Igarassu), oferecendo aulas de música, apoio pedagógico, psicológico e médico, além de inclusão digital e alimentação.

O projeto também mantém a Escola de Formação de Luthier e Archetier, que capacita jovens para construção e reparo de instrumentos musicais.

Para a turnê “Concertos pela Paz”, foram selecionados 11 jovens brasileiros entre 16 e 22 anos, escolhidos em audições às cegas. Eles compõem a delegação pernambucana ao lado de professores e regente.

Repertório e turnê internacional

O concerto em Hiroshima terá cerca de 70 minutos, dividido em duas partes. A primeira, “Comunidade de Pessoas”, apresenta obras como as Bachianas Brasileiras nº 4, de Villa-Lobos, e o Concerto para dois violinos em Ré menor, de Bach.

A segunda parte, “Música Latino-Americana”, destaca ritmos marcados pela percussão, com composições como Fuga y Misterio (Piazzolla) e um medley de sambas e frevo pernambucano, exaltando a diversidade cultural brasileira.

A agenda da orquestra inclui ainda apresentações em Seul, na Coreia do Sul, Osaka e Tóquio, no Japão, onde o grupo participa da Expo 2025 no Pavilhão Brasil, e encerra a turnê no Vaticano, com concerto na Praça São Pedro, diante do Papa Leão XIV, no dia 8 de outubro.

