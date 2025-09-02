Orquestra Criança Cidadã promove concerto oficial no Teatro Santa Isabel nesta terça-feira (2)
Terceira apresentação da temporada 2025 terá repertório especial e entrada gratuita com retirada de ingressos uma hora antes do início
A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã (OSJCC) realiza, nesta terça-feira (2), a sua terceira apresentação oficial da temporada de 2025 no Teatro Santa Isabel, no Bairro de Santo Antônio, às 20h.
Com entrada gratuita para todo o público, o concerto contará com a regência do maestro titular José Renato Accioly e um repertório especial para o momento.
Leia também
• Alex Mono realiza apresentação no Sabor de Pernambuco, no Bairro do Recife, nesta terça-feira (2)
• Banda Griyö lança seu primeiro videoclipe, "Banho de Alecrim", no Setembro Amarelo
Serão apresentadas obras nacionais e internacionais como La Forza del Destino, do italiano Giuseppe Verdi e Danças Norueguesas, do norueguês Edvard Grieg.
A grande atração da noite será a Brasiliana para Viola e Cordas, do brasileiro Edino Krieger, com execução da chefe de naipe das violas da OSJCC, Clara Cecília.
Para o maestro José Renato Accioly, “este concerto representa mais um passo na consolidação artística da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã.”
“Será uma noite em que celebramos tanto o repertório clássico quanto a riqueza da música brasileira”, afirmou.
Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início do evento na bilheteria do teatro.
A apresentação ainda terá audiodescrição para pessoas com deficiência visual e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de rampas de acesso, plataformas de elevação e banheiros adaptados.
SERVIÇO
Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - 3º Concerto Oficial da
temporada 2025
Data: 02 de setembro de 2025
Horário: 20h
Local: Praça da República - Santo Antônio, Recife - PE