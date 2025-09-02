A- A+

Música Orquestra Criança Cidadã promove concerto oficial no Teatro Santa Isabel nesta terça-feira (2) Terceira apresentação da temporada 2025 terá repertório especial e entrada gratuita com retirada de ingressos uma hora antes do início

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã (OSJCC) realiza, nesta terça-feira (2), a sua terceira apresentação oficial da temporada de 2025 no Teatro Santa Isabel, no Bairro de Santo Antônio, às 20h.

Com entrada gratuita para todo o público, o concerto contará com a regência do maestro titular José Renato Accioly e um repertório especial para o momento.

Serão apresentadas obras nacionais e internacionais como La Forza del Destino, do italiano Giuseppe Verdi e Danças Norueguesas, do norueguês Edvard Grieg.

A grande atração da noite será a Brasiliana para Viola e Cordas, do brasileiro Edino Krieger, com execução da chefe de naipe das violas da OSJCC, Clara Cecília.

Para o maestro José Renato Accioly, “este concerto representa mais um passo na consolidação artística da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã.”

“Será uma noite em que celebramos tanto o repertório clássico quanto a riqueza da música brasileira”, afirmou.

Os ingressos podem ser retirados uma hora antes do início do evento na bilheteria do teatro.

A apresentação ainda terá audiodescrição para pessoas com deficiência visual e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), além de rampas de acesso, plataformas de elevação e banheiros adaptados.

SERVIÇO

Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã - 3º Concerto Oficial da

temporada 2025

Data: 02 de setembro de 2025

Horário: 20h

Local: Praça da República - Santo Antônio, Recife - PE

Veja também