APRESENTAÇÃO MUSICAL Orquestra Criança Cidadã realiza apresentação gratuita nesta quinta-feira (12), no Recife Evento faz parte do projeto Concertos para a Comunidade, que tem como objetivo a democratização do acesso à arte

A Orquestra Criança Cidadã irá realizar, nesta quinta-feira (12), mais uma edição do projeto Concertos para a Comunidade. A ação acontece às 15h, no Compaz Lêda Alves, localizado no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

A apresentação, que é gratuita, será conduzida pelo Grupo de Percussão da OCC, com participação do maestro José Renato Accioly. A iniciativa visa a realizar um concerto-aula que democratize o acesso à arte e promova a valorização de espaços públicos na capital pernambucana.

“A OCC, além de realizar concertos em teatros e equipamentos culturais tradicionais, também leva a música a locais não convencionais, como quadras e escolas”, explica Matheus Soares, assessor da coordenação geral, sobre a escolha do local para os Concertos para a Comunidade.

Durante o evento, os espectadores poderão conhecer instrumentos pouco comuns em apresentações populares, como o vibrafone, o xilofone e a marimba.

Na primeira parte, o espetáculo contará com solos de alunos, interpretando peças compostas para esses instrumentos.

Já na segunda parte, os estudantes se reúnem para apresentações em conjunto, com a participação de instrumentistas de cordas e encerram com uma performance de percussão corporal.

Coordenados pelo professor Enoque Souza, os jovens músicos são preparados para ir além da técnica.

“Os alunos estão sendo preparados para realizar as apresentações e para se tornarem um canal de conhecimento, aproximando o público desses instrumentos pouco conhecidos”, afirma o professor.

Orquestra Criança Cidadã

O calendário completo da Orquestra Criança Cidadã está disponível no site oficial do projeto social.

O projeto é realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio máster da Caixa e do governo federal.

Serviço

Concertos para a Comunidade

Data: 12 de junho de 2025

Horário: 15h

Entrada: Gratuita

Local: Compaz Atriz Lêda Alves, Pina, Recife.

