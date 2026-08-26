A- A+

MÚSICA Orquestra Criança Cidadã realiza concerto gratuito no Teatro de Santa Isabel na próxima semana Apresentação acontece em 1º de setembro e marca nova etapa do grupo após comemorações pelos 20 anos

A Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã promove, na próxima terça-feira (1º), o 3º Concerto Oficial de 2026 no Teatro de Santa Isabel, no Centro do Recife.

A apresentação inicia às 20h, tem entrada gratuita e marca o primeiro concerto oficial do grupo após as comemorações pelos 20 anos de história.

O espetáculo reúne obras de diferentes períodos e estilos e destaca o protagonismo dos jovens músicos.

O público interessado em acompanhar o concerto deve retirar o ingresso na bilheteria do Teatro de Santa Isabel uma hora antes do início da apresentação.

A entrada será liberada gratuitamente, conforme a disponibilidade de ingressos.

A apresentação também representa o início de uma nova etapa para a Orquestra Criança Cidadã após duas décadas de trajetória.

“Depois de celebrarmos duas décadas de uma história construída com muita dedicação, este concerto representa também um novo capítulo para a Orquestra Criança Cidadã. É uma alegria voltar ao Santa Isabel e apresentar ao público um programa que reúne grandes compositores e, principalmente, revela o talento dos nossos jovens músicos”, destaca o idealizador e coordenador-geral da Orquestra Criança Cidadã, João Targino.

O repertório foi elaborado para oferecer ao público pernambucano uma experiência musical diversificada e, ao mesmo tempo, ampliar as oportunidades de formação e atuação artística dos jovens integrantes.

Um dos destaques da noite será a participação do jovem trombonista Isaque de Andrade Ferreira como solista. Sob a regência do maestro Jadson Dias, ele interpretará o Concerto para Trombone e Orquestra, do compositor dinamarquês Launy Grøndahl.

“Quando um jovem músico da Orquestra sobe ao palco como solista, ele leva consigo muito mais do que a técnica adquirida ao longo dos anos. Leva uma história de dedicação, disciplina e transformação. É justamente para criar oportunidades como essa que a Orquestra Criança Cidadã existe”, ressalta João Targino.

Repertório do espetáculo combina diferentes períodos, estilos e tradições da música de concerto. | Foto: Mike Torres /Assessoria OCC

A atuação como solista também amplia o protagonismo dos jovens músicos em apresentações de maior destaque. Além da composição de Grøndahl, Jadson Dias conduzirá a interpretação de Aquarela do Brasil, de Ary Barroso.

O maestro também destaca a preparação do jovem trombonista e o trabalho desenvolvido pelos músicos durante os ensaios para a apresentação.

Dupla regência

O concerto contará com dois maestros à frente do repertório. Além de Jadson Dias, o venezuelano Rafael Dommar, regente da Orquestra Sinfônica Jovem da OCC, conduzirá as demais obras previstas para a noite.

Sob a regência de Dommar serão apresentadas peças de Piotr Ilitch Tchaikovsky, Carlos Chávez, Arturo Márquez e Zequinha de Abreu. | Foto: Mike Torres /Assessoria OCC

O repertório reúne diferentes períodos, estilos e tradições musicais, proporcionando aos jovens integrantes contato com diversas linguagens da música de concerto.

“Este concerto é muito especial porque apresenta diferentes linguagens e estilos, permitindo que os músicos tenham contato com um repertório muito rico. Depois das celebrações dos 20 anos, começamos uma nova etapa, e é muito importante manter esse processo de crescimento artístico da Orquestra”, afirma Rafael Dommar.

A presença dos dois regentes também favorece o intercâmbio entre diferentes experiências e escolas musicais. Para Jadson Dias, a estreia de Isaque como solista acrescenta um significado especial ao concerto e evidencia o resultado do trabalho desenvolvido ao longo da formação do jovem músico.

“É um enorme prazer reger este concerto e ter como solista o Isaque, um aluno muito querido e que merece demais a oportunidade que está tendo. O Concerto para Trombone, de Launy Grøndahl, é uma obra com a qual me identifiquei bastante e que exige um alto nível técnico e musical, mas ele tem se dedicado e feito um trabalho excelente”, relata.

O maestro também ressalta o empenho de toda a Orquestra durante os ensaios. Segundo ele, a preparação coletiva será fundamental para a apresentação no Santa Isabel, com a expectativa de proporcionar ao público uma noite marcada pela qualidade musical e pela emoção.

Sobre a Orquestra

Sediada nas instalações do 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet.

A iniciativa conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal e patrocínio Ouro da Dislub. A realização é da Funarte e do Governo Federal.

Ao longo de sua trajetória, o projeto utiliza a música como ferramenta de formação, transformação social e criação de oportunidades para crianças e jovens.

Serviço:

3º Concerto Oficial de 2026 da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã

Local: Teatro de Santa Isabel

Data: Terça-feira, 1º de setembro

Horário: 20h

Entrada: Totalmente gratuita

Ingressos: Retirada na bilheteria do teatro, uma hora antes da apresentação, mediante disponibilidade

Endereço: Praça da República - Santo Antônio, Recife

Veja também