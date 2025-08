A- A+

Apresentação Orquestra Criança Cidadã realiza concerto para celebrar o Dia dos Pais neste sábado (9) O evento acontece a partir das 18h na Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus, na área central do Recife

Em clima de Dia dos Pais, data comemorada no domingo (10), a Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realiza um concerto neste sábado (9), às 18h, para as famílias na Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Colégio Salesiano), no Centro do Recife.

Com entrada gratuita, a entrada terá a regência do maestro Jadson Dias e celebra o talento dos jovens instrumentistas, além de prestar uma emocionante homenagem aos pais que estarão presentes no evento.

Para o momento, o repertório será ainda mais especial. Ele contará com a apresentação de obras clássicas e da canção De volta pro meu aconchego com um quarteto de trombones. A obra de Dominguinhos foi selecionada especialmente para a ocasião.

Outro destaque será a exibição da Sonata para violoncelo, de Antonio Vivaldi, que terá o solo da violoncelista Ester Mouta, destaque entre os talentos da Orquestra Criança Cidadã.

Apresentação da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã. Foto: Augusto Cataldi / Ascom OCC

Na visão do maestro Jadson Dias, a noite deve emocionar aqueles que comparecerem ao concerto.

“O nosso desejo é que cada pessoa presente, especialmente os pais, sinta-se tocada e conectada com seus filhos e com a música. Este concerto é uma forma de agradecer pela presença, pelo apoio e pelo amor que inspira tantos dos nossos jovens músicos”, destacou.

SERVIÇO

Orquestra Criança Cidadã - Concerto da Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã

Data: 9 de agosto de 2025

Horário: 18h

Entrada: Gratuita

Local: Basílica Menor do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Colégio Salesiano)

Classificação: Livre

