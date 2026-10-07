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Orquestra Orquestra Criança Cidadã realiza primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil Espetáculo acontecerá no dia 12 de outubro, , no Teatro Luiz Mendonça, em celebração ao Dia das Crianças

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, marcará um espetáculo que pretende celebrar a infância de diversas gerações. A partir das 17h, no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, mais de 160 crianças e jovens se apresentarão no primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil da Orquestra Criança Cidadã (OCC). O maestro Ramón Pérez e integrantes da orquestra participaram nesta quarta-feira (7) do programa Folha na Tarde, da Rádio Folha de Pernambuco 96,7 FM, comandado pela radialista Simone Ventura.

“Esse espetáculo será maravilhoso. Tem muita música que os adultos vão gostar porque são da época em que eles eram crianças. No fundo, todos nós somos crianças, então será um concerto para todos”, afirmou Pérez. Quem também esteve no estúdio da Rádio Folha foram os jovens Daniel Richard, de 14 anos; Vitória Santana, de 12; e Miguel Alcântara, de 11. O trio tocou canções para os ouvintes e também realizou uma performance na redação da Folha de Pernambuco.

A apresentação da Orquestra Sinfônica Infantil, formada por mais de 90 jovens músicos entre 7 e 15 anos, terá no repertório canções como “Fazendinha”, "Sorriso Resplandecente", “Super Fantástico” e “Uni Duni Tê”. A primeira parte do espetáculo será conduzida pelo Coro da OCC e pelo Núcleo Popular, sob a regência da maestra Amilca Aniceto. Os arranjos foram preparados pela pianista Maribel Puentes, coordenadora pedagógica musical da OCC.

Os ingressos são gratuitos e poderão ser retirados a partir das 10h do dia 11 de outubro, no site oficial do Teatro Luiz Mendonça, respeitando a capacidade do espaço. Antes da apresentação oficial, os grupos realizam um ensaio no próprio Teatro Luiz Mendonça, no sábado (11). A Orquestra Sinfônica Infantil ensaia das 8h às 10h30, seguida pelo Coro da OCC com a Banda do Núcleo Popular, das 10h30 às 11h30.

Sediada nas instalações do 7º Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e que conta com patrocínio master da Caixa Econômica Federal, patrocínio Ouro da Dislub e realização da Funarte.

“Esse projeto foi criado para dar uma perspectiva melhor para o futuro de crianças em situação de vulnerabilidade. Aqui, elas aprendem não somente sobre música, mas sim como se comportar em sociedade. Temos três sedes, sendo uma no Coque, uma em Igarassu e outra em Ipojuca. Agora estamos em um processo seletivo para abrir a quarta sede, em São Lourenço da Mata, na unidade da Comunidade Obra de Maria”, relembrou o maestro.

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