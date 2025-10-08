A- A+

Concertos pela Paz Orquestra Criança Cidadã encerra turnê com apresentação diante do papa Leão XIV, no Vaticano Exibição dos Concertos pela Paz passou por países como Coreia do Sul, Japão e Itália

Com a presença ilustre do papa Leão XIV e diante de uma multidão de fiéis, a Orquestra Criança Cidadã se apresentou, nesta quarta-feira (8), na Praça de São Pedro, no Vaticano. A exibição durante a “Udienza Generale” (Audiência Geral) encerrou a turnê internacional dos Concertos pela Paz.

O grupo recifense se apresentou sob a regência do maestro José Renato Accioly e receberam aplausos calorosos do público presente. Na última terça-feira (7), os pernambucanos já haviam emocionado o público em Roma, na Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, com um concerto de 75 minutos.

Percussionista da Orquestra Criança Cidadã, Lídia Sotero falou sobre o sentimento coletivo de se apresentar diante do Papa. “Tocar na Praça de São Pedro, diante do Papa, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. A cada nota, sentia que estávamos levando uma mensagem de união e esperança, e isso me emocionou profundamente”, falou.

O projeto encerra uma jornada que percorreu cidades como Seul (Coreia do Sul), Hiroshima e Osaka (Japão), além de Roma (Itália), idealizados por João Targino e realizados pela Orquestra Criança Cidadã. “Encerrar esta turnê no Vaticano, diante do Santo Padre, foi o coroamento de uma jornada marcada pela emoção e pela fé na força da música", afirmou o maestro José Renato Accioly.

“Cada concerto, em cada país, reafirmou que a harmonia não está apenas nas partituras, mas na convivência entre os povos. Os Concertos pela Paz são um testemunho vivo de que, quando jovens de diferentes culturas se unem para tocar, o som que nasce é o da esperança”, seguiu.

O objetivo dos Concertos pela Paz é mostrar o poder que a arte tem de transformar e unir nações na construção de um mundo mais humano, solidário e em harmonia. Em meio a turnê, os jovens da Orquestra Criança Cidadã se apresentaram junto a músicos de países como Coreias do Sul e do Norte, Irã, Israel, Palestina, Rússia e Ucrânia.

