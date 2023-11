A- A+

VATICANO [AO VIVO] Orquestra Criança Cidadã se apresenta para o papa Francisco, no Vaticano; acompanhe agora Evento faz parte do "Concertos pela Paz", com um pedido pelo fim da guerra no continente europeu e no restante do mundo

A Orquestra Criança Cidadã, de Pernambuco, se apresenta neste sábado (4) na Sala Paulo VI, no Vaticano, diante do papa Francisco e de um público que conta com cerca de oito mil pessoas. O evento faz parte do "Concertos pela Paz", organizado pela Charis Internacional e pela Comunidade Obra de Maria, com apoio da Fondazione Cavalsassi, e tem o objetivo de reunir jovens do Brasil, Itália, Ucrânia e Rússia pedindo, por meio da arte, pelo fim da guerra no continente europeu e no mundo como um todo.



A apresentação começa ao meio-dia (horário de Brasília; 16h, horário de Roma). A Folha de Pernambuco acompanha ao vivo, com a jornalista Leusa Santos, a convite da Obra de Maria.



Assista ao vivo:

Chegada do papa

Por volta das 11h50 (horário de Brasília), o papa Francisco chegou à Sala Paulo VI, com ovação e comoção geral dos presentes no evento. Logo após isso, o juiz e fundador da Orquestra Criança Cidadã, João José Rocha Targino, discusrou para o público com mensagem pela paz.

"A Orquestra Criança Cidadã está aqui para mostrar que na arte, não há guerra. No mundo permeado pelas muitas guerras que sangram as nossas gerações, esses jovens estão aqui em frente a Deus todo poderoso para mostrar o que Mahatma Gandhi disse: a paz é a única maneira de viver e não há espaço para guerra nisso. Aqui no Vaticano, queremos que esse evento artístico seja uma semente frutífera de paz para todas as nações", disse, emocionado, diante do papa Francisco.



Após a exposição emocionada de Targino, o pontífice dedicou um pouco do seu tempo para discursar sobre religiosidade. Na sua fala, o papa Francisco destaca o papel do Cristianismo na vida das pessoas, deixando clara a importância da fé para a preservação da paz e pelo fim das guerras.

"Ao término desse seminário, é preciso que ações sejam tomadas para garantir o aumento da fé e das orações para que outras ações comunitárias possam ser tomadas. O exercício de atividades do cristianismo, não só com a Formação de Charis, como também para toda a igreja, deve ser incentivado a promover a fé e não controlá-la. Para promover o carisco, que tem uma conexão próxima com o Espírito Santo, temos que entender como levar as atividades missionárias para que mais pessoas possam se conectar com a religião", pontuou o pontífice.

A formação tem como objetivo inspirar a fé em cada um dos participantes para que possam "abraçar seu chamado", com foco principal na transformação por meio do amor divino e no envio de esperança ao mundo. A programação abrange workshops com temas voltados para a espiritualidade carismática, como “O batismo no Espírito Santo”, “Comunidades em ação”, “Carismas” e “A criatividade do Espírito”.

"Obrigado a todos que vieram aqui, mas preciso deixar claro que a esprititualidade carismática não deve ser imposta, e sim aprendida e vivenciada. O sinal principal de todos que estão vivendo a renovação carística é observar aqueles que têm um sorriso no rosto. A verdadeira tarefa está em servir. A guerra destrói todo nós. Destrói os mais jovens. Vamos lutar pela paz, por favor. Vamos lutar pela paz", completou o papa Fransico logo antes de receber aplausos da platéia

Ao término da sua fala, a presença do papa Francisco proporcionou mais um momento de muita emoção. O pontífice deixou o palco e se dirigiu à platéia para saudar os fiéis presentes, percorrendo a Sala PauloVI com uma atenção especial para cada um dos presentes. No momento, foi possível ver muitas pessoas com lágrimas nos olhos pelo simples fato de, em uma celebração de fé, conseguir tocar nas mãos do religioso e retribuir com o choro de alegria acompanhado de um sorriso.

Além da apresentação deste sábado, os 25 jovens da Orquestra Cidadã, naturais da comunidade do Coque, área central do Recife, e de Camela, distrito de Ipojuca, na Região Metropolitana, ao lado de 12 italianos, oito ucranianos e oito russos, também mostraram seu talento no Vaticano nessa sexta (3), sem a presença do pontífice.



No repertório deste sábado, estão homenagens aos cidadãos que estão sendo impactados diretamente pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, iniciado em fevereiro de 2022 e que segue sem previsão para término. Assim, composições do russo Sergei Rachmaninov e do ucraniano Mykola Leontovich, músicos renomados, figuram entre as músicas selecionadas.

Além disso, o italiano Antonio Vivaldi e o argentino Astor Piazzolla, em tributo ao papa, também compõem o repertório. Do Brasil, aparecem Heitor Villa-Lobos, Ary Barroso e o pernambucano de Caruaru Clóvis Pereira, atualmente com 93 anos, de quem foi escolhida “Três peças nordestinas”, importante produção musical do Movimento Armorial, fundado em 1970 por Ariano Suassuna.

As apresentações da orquestra no Vaticano reúnem fiéis de todo o mundo e faz parte da Formação Charis, que tem início um dia antes, nesta quinta-feira (2). A participação do papa Francisco e do Concertos pela Paz será transmitido pela CTV, dos canais Charis no YouTube, Facebook e de outros canais, permitindo que pessoas de todo o mundo vivenciem essa jornada.

Confira, abaixo, a programação e repertório deste sábado:

1. G. Fr. Handel - Messiah | Overture (4’)

2. J. S. Bach - "Aria" from the Orchestra Suite no. 2 (4')

3. J. S. Bach – St. Matthew Passion, BWV 244 – Arie "Erbarme dich, mein Gott" (6') Solists: Ucraine and Russia

4. Rachmaninov - Vocalise (5') Soloist: Brazil

5. M. Leontovich - Carol of The Bells, Ucranian Traditional Christmas Song (4') 6. Villa-Lobos – "Preludio" from Bachianas Brasileiras 4 (5’)

7. Clóvis Pereira - "No Reino da Pedra Verde" from Three Pieces from the Northeast Brazil (5’)

8. Astor Piazzolla - Oblivion (3:30’’)

Soloist: Brazil

9. Ary Barroso - Aquarela do Brasil (4')

10. Alfredo Le Pera / Carlos Gardel - Por Una Cabeza (4’)

Soloists from Brazil, Ucranian, Russian and Italy.





