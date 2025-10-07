A- A+

Turnê Orquestra Criança Cidadã se apresenta no Vaticano diante do papa Leão XIV O grupo do Recife, sob regência do maestro José Renato Accioly, lidera músicos da Rússia, Ucrânia, Israel, Itália, Coreia do Sul e Coreia do Norte

A Orquestra Criança Cidadã, nascida na periferia do Recife, se apresenta nesta quarta-feira (8) com a presença do papa Leão XIV.

Sob regência do maestro José Renato Accioly, o grupo fará a exibição na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 5h (horário de Brasília), durante a “Udienza Generale” (Audiência Geral).

Nesta terça-feira (7), os brasileiros emocionaram o público em Roma, na Basílica de Santa Croce in Gerusalemme, com um concerto de 75 minutos.

Músicos da Rússia, Ucrânia, Israel, Coreia do Sul e Coreia do Norte são liderados pelos brasileiros na turnê internacional “Concertos pela Paz”.

As apresentações juntam repertórios de clássicos brasileiros com composições originadas dos países dos músicos da delegação.

Um dos medley, batizado de “Rapsódia das Nações”, terá seis peças e congrega Aquarela do Brasil, Arirang (música folclórica coreana, tida como hino da ‘Coreia unificada’), Kalinka (canção russa composta por Petrovich Larionov), Hava Nagila (judaica), Melodia em Lá Menor (do ucraniano Myroslav Skoryk) e Yalla Tenam Reema (da libanesa Fairuz, em representação da cultura árabe).

A turnê “Concertos pela Paz” começou na Ásia, com apresentações na Coreia do Sul e no Japão, incluindo Hiroshima, cidade devastada pela bomba atômica há 80 anos.

A Orquestra Criança Cidadã acumula apresentações bem-sucedidas no exterior, com exibições em países das Américas, da Europa e da Ásia.



No total, o projeto formou mais de 700 alunos, os quais foram selecionados de áreas da Região Metropolitana do Recife (RMR) marcadas por baixos índices de desenvolvimento humano e social.

Esses jovens recebem aulas de instrumentos, educação complementar, oferta de ações de cidadania, provimento de alimentação e cuidados médico-odontológicos.

