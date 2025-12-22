A- A+

Música Orquestra da ONG Giral estreia na Caravana de Natal no Palácio do Campo das Princesas Grupo apresentou espetáculo "Tocando o Nordeste", com músicas clássicas e regionais

A Orquestra de Câmara Meninos e Meninas da Alegria, da ONG Giral, participou pela primeira vez, nesse domingo (21), às 17h, da Caravana de Natal no Palácio do Campo das Princesas, em Santo Antônio, na área central do Recife.

O convite partiu da governadora Raquel Lyra, que conheceu o projeto durante visita especial à sede da instituição, em Glória do Goitá, na Zona da Mata.

A apresentação integrou o encerramento da II Turnê da Orquestra realizada ao longo de 2025, passando por mais de dez cidades do estado, além de marcar as comemorações pelos 18 anos da Giral.

Formada por 24 crianças e adolescentes, a orquestra vem se consolidando como referência em formação cidadã por meio da música clássica e regional sob a regência dos maestros Leonardo Oliveira e Jonatas Araújo.

O grupo apresentou o espetáculo “Tocando o Nordeste”, um repertório que dialoga com a identidade cultural nordestina e a música erudita, reunindo baião, xote, arrasta-pé e obras clássicas em arranjos autorais.

O encerramento oficial da turnê ainda ocorre nesta segunda-feira (22), às 17h, em Limoeiro, a convite do Natal do Centro de Criação Galpão das Artes.

