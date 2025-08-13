Orquestra de câmara da ONG Giral realiza abertura da turnê neste domingo (17)
Apresentação acontece no Pátio de Eventos de Glória do Goitá, às 20h, durante a Festa de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade
A Orquestra de Câmara Meninos e Meninas da Alegria, da ONG Giral, sediada em Glória do Goitá, Zona da Mata de Pernambuco, realiza, no próximo domingo (17), a abertura da sua segunda turnê com o espetáculo “Tocando o Nordeste”.
A apresentação acontece no Pátio de Eventos de Glória do Goitá, às 20h, durante a Festa de Nossa Senhora da Glória, padroeira da cidade.
Formada por 24 jovens músicos, muitos filhos de agricultores da Zona da Mata Norte de Pernambuco, a orquestra é conduzida pelos maestros Leonardo Oliveira e Jonatas Araújo.
O espetáculo promove uma imersão na cultura e na identidade nordestina, com um repertório que passeia por ritmos como baião, xote e arrasta-pé, dialogando com obras clássicas de Vivaldi e Mozart.
Entre as músicas tocadas estão “Anunciação” (Alceu Valença), “Feira de Caruaru” (Onildo Almeida), “Asa Branca”, “Xote das Meninas” e “Frevo Mulher” — arranjadas especialmente para a formação pela dupla de maestros e pelos próprios integrantes.
Antes da abertura da turnê, no sábado (16), a orquestra realiza um ensaio geral aberto ao público, a partir das 9h, no auditório da Giral.
Além de Glória do Goitá, a orquestra da Giral ainda realizará apresentações nas cidades de Feira Nova, Lagoa de Itaenga e Pombos, todas no mês de agosto, com datas a serem confirmadas.
Revelando talentos
Entre as histórias inspiradoras reveladas pela orquestra, está a de Isaac Inácio da Silva Teixeira, 23 anos, natural de Feira Nova, no Agreste do estado. Filho de um pedreiro e de uma agricultora, Isaac iniciou-se na música aos 14 anos, com um violoncelo emprestado.
Após quase desistir quando seu primeiro projeto social foi encerrado, foi resgatado pela Giral, onde passou de aluno a educador. No ano passado, ingressou no Conservatório Pernambucano de Música. Este ano, já conquistou uma vaga na Orquestra Sinfônica de Pernambuco.
Serviço
Último Ensaio Geral — Pré-estreia
Quando:16 de agosto de 2025 (sábado)
Horário: 9h
Glória do Goitá — Auditório da Giral (4º andar, Auditório Lúcia Moura)
Estreia Oficial da Turnê — Festa da Padroeira de Glória do Goitá, Nossa Senhora da Glória.
Quando: 17 de agosto de 2025 (domingo)
Onde: Glória do Goitá
Horário: 20h, logo após a missa.