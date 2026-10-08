Orquestra Sinfônica de Pernambuco realiza concerto no Teatro Luiz Mendonça nesta quinta-feira (8)
Apresentação comemora os 36 anos da Reunificação da Alemanha com obras de Johannes Brahms
O Conservatório Pernambucano de Música (CPM), em parceria com o Consulado Geral da Alemanha no Recife, realiza nesta quinta-feira (8), mais um concerto da Série Grandes Mestres, em comemoração aos 36 anos da Reunificação da Alemanha.
A apresentação ocorre às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 10h, no site do teatro, que fica no Parque Dona Lindu.
O concerto integra a Série Grandes Mestres e terá como destaque o repertório de Johannes Brahms. A apresentação contará com a regência de Nilson Galvão Jr. e a participação do violinista Koh Gabriel Kameda.
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Composta por professores, estudantes e músicos convidados, a Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OPSE) é um dos grupos representativos do Conservatório Pernambucano de Música que reúne diferentes gerações na prática orquestral.
A iniciativa possui finalidade pedagógica e artística, com ações voltadas à formação de jovens músicos e à ampliação do acesso à música de concerto.
Serviço
Orquestra Sinfônica de Pernambuco – Série Grandes Mestres: Johannes Brahms
Data: 8 de outubro de 2026
Horário: 19h30
Local: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu
Entrada: gratuita
Ingressos: retirada a partir das 10h, no site do Teatro Luiz Mendonça