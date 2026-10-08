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Música Orquestra Sinfônica de Pernambuco realiza concerto no Teatro Luiz Mendonça nesta quinta-feira (8) Apresentação comemora os 36 anos da Reunificação da Alemanha com obras de Johannes Brahms

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM), em parceria com o Consulado Geral da Alemanha no Recife, realiza nesta quinta-feira (8), mais um concerto da Série Grandes Mestres, em comemoração aos 36 anos da Reunificação da Alemanha.

A apresentação ocorre às 19h30, no Teatro Luiz Mendonça, em Boa Viagem, na Zona Sul da cidade. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos a partir das 10h, no site do teatro, que fica no Parque Dona Lindu.

O concerto integra a Série Grandes Mestres e terá como destaque o repertório de Johannes Brahms. A apresentação contará com a regência de Nilson Galvão Jr. e a participação do violinista Koh Gabriel Kameda.

Composta por professores, estudantes e músicos convidados, a Orquestra Sinfônica de Pernambuco (OPSE) é um dos grupos representativos do Conservatório Pernambucano de Música que reúne diferentes gerações na prática orquestral.

A iniciativa possui finalidade pedagógica e artística, com ações voltadas à formação de jovens músicos e à ampliação do acesso à música de concerto.

Serviço

Orquestra Sinfônica de Pernambuco – Série Grandes Mestres: Johannes Brahms

Data: 8 de outubro de 2026

Horário: 19h30

Local: Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu

Entrada: gratuita

Ingressos: retirada a partir das 10h, no site do Teatro Luiz Mendonça

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