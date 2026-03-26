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MÚSICA Orquestra Sinfônica Jovem do Conservatório Pernambucano de Música abre seleção para 2026 Processo seletivo está com inscrições abertas para jovens com idade entre 16 e 30 anos, incluindo estudantes do CPM e candidatos externos

O Conservatório Pernambucano de Música (CPM) está com inscrições abertas para o edital de seleção 2026 da Orquestra Sinfônica Jovem, que devem ser realizadas por meio do formulário eletrônico até às 14h de 30 de março. O início das atividades está previsto para abril.

A iniciativa tem como objetivo selecionar jovens instrumentistas para compor os naipes do grupo, uma forma de promover o desenvolvimento técnico, artístico e a vivência da prática orquestral em conjunto.

O processo seletivo é aberto a jovens com idade entre 16 e 30 anos, que possuam conhecimentos intermediários a avançados em seus instrumentos e interesse em fazer parte de uma formação orquestral. Neste processo, também podem participar estudantes matriculados no CPM.

A avaliação dos candidatos será realizada por meio de uma prova prática, estruturada em três etapas, conforme o naipe do instrumento. Para cordas e teclas, os participantes deverão executar escalas, uma peça escolhida conforme o edital, e realizar uma breve leitura à primeira vista.

Os candidatos de sopros, por sua vez, serão avaliados por meio da execução de escalas, excertos orquestrais, previstos e disponíveis em anexo no edital, e uma peça de livre escolha.

Os critérios de avaliação incluem aspectos fundamentais da performance musical, incluindo afinação, precisão rítmica, postura, qualidade sonora, expressividade musical e capacidade de leitura.

As audições ocorrem de forma presencial no CPM, obedecendo à ordem de chegada dos candidatos.

O cronograma prevê três datas: 6, 9 e 13 de abril, sempre das 13h30 às 21h.

“A ideia deste edital é justamente fazer um chamamento para os jovens que tocam instrumentos de orquestra. Queremos abrir esse espaço não só para os alunos do Conservatório, mas também para estudantes de outras escolas. O foco é ampliar esse diálogo e trazer novos músicos para essa vivência coletiva”, reforça a gerente-geral do CPM, Janete Florencio.

O resultado final será publicado no site do Conservatório Pernambucano de Música em 14 de abril.

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