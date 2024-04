A- A+

PROGRAMAÇÃO CULTURAL Orquestra Sinfônica do Recife: concertos gratuitos celebram 200 anos de imigração alemã no Brasil Apresentações serão nos próximos dias 23 e 24, às 20h, no Teatro de Santa Isabel

A Orquestra Sinfônica do Recife fará parte da comemoração dos 200 anos da imigração dos povos de língua alemã no Brasil, recebendo o violinista alemão Oscar Bohórquez para participar de dois concertos festivos, nos próximos dias 23 e 24 de abril, às 20h, no Teatro de Santa Isabel.

As apresentações serão gratuitas, oferecidas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, em parceria com o Consulado Geral da Alemanha Recife. Os ingressos para cada concerto serão distribuídos no dia da apresentação de duas formas: pela internet, a partir das 10h da manhã, no link https://ingressossantaisabel.recife.pe.gov.br/. E presencialmente, a partir das 19h, na bilheteria do teatro.

A regência das duas apresentações será de José Renato Accioly. O programa preparado pelo maestro contará com três peças: “Três Danças Brasileiras”, do compositor, nascido em São Paulo, Camargo Guarnieri e “A Grande Páscoa Russa”, de Rimsky-Korsakov, compositor russo, mestre em orquestração e integrante de uma celebrada cúpula erudita do século 19, conhecida como Os Cinco, da qual faziam parte ainda Aleksandr Borodin, César Cui, Modest Mussorgsky e Moguchaya Kuchka.

A última peça será “Concerto para Violino em Mi Menor”, do alemão Felix Medelssohn, um dos mais executados compositores românticos do mundo. E também populares. É dele a célebre “Marcha Nupcial”, que costuma conduzir dez entre dez casais ao altar no Ocidente.

A execução desta última peça, que encerrará o concerto colocando todos os instrumentos da Orquestra para falar no idioma universal da música e da poética erudita alemã, contará com solo do violinista Oscar Bohórquez.

Serviço

Temporada 2024 de concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Datas: 23 e 24 de abril

Horário: 20h

Local: Teatro de Santa Isabel (Praça da República, Bairro de Santo Antônio)

Entrada franca: ingressos distribuídos na internet e na bilheteria do teatro, nos dias de concerto

Veja também

Saúde EUA anuncia medida para proteger informações médicas de pessoas que fizeram abortos