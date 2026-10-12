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Recife Orquestra Sinfônica Infantil, da OCC, marca celebração do Dia das Crianças no Dona Lindu A apresentação desta segunda-feira (12) foi o primeiro concerto oficial do grupo e ocorreu no Teatro Luiz Mendonça

O primeiro concerto oficial da Orquestra Sinfônica Infantil, composta por integrantes da Orquestra Criança Cidadã (OCC), marcou de forma especial a celebração do Dia das Crianças, nesta segunda-feira (12), no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu, localizado na Zona Sul do Recife.

A apresentação teve início por volta das 17h20 e durou uma hora e meia com um repertório que marcou um encontro de épocas.

As músicas tocadas uniram canções que marcam a infância de todas as gerações.

O teatro lotou para acompanhar a apresentação - Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

No total, mais de 160 crianças e jovens se apresentaram para o teatro lotado.

De acordo com coordenador geral da Orquestra Criança Cidadã, João Targino, a apresentação representou mais uma conquista do projeto.

“Estamos iniciando com essa garotada, dando-lhes, primeiramente, cidadania e em seguida permitindo a profissionalização na parte musical”, afirmou.

Apresentação

A primeira parte contou com 90 jovens músicos dividindo o espetáculo com o Coro da OCC e do Núcleo Popular, sob regência da maestra Amilca Aniceto.

O repertório inicial resgatou memórias afetivas com as músicas "Dó, Ré, Mi", "O Caderno", "História de uma Gata" e “Aquarela”.

A segunda parte da apresentação marcou a chegada da Orquestra Sinfônica Infantil da OCC, que se juntou ao Coro e à banda do Núcleo Popular para alegrar o público.

Obras famosas foram tocadas - Vinicius Lins/ Folha de Pernambuco

O concerto foi levado por instrumentistas entre 7 e 15 anos, regidos pelo maestro Ramón Perez.

Obras e canções famosas como "Ode à alegria", "Fazendinha", "Uni Duni Tê", “Sítio do Pica Pau Amarelo” e “Super Fantástico”

Segundo o maestro Ramón Perez, que conduziu o primeiro concerto do grupo, foi um momento inesquecível para as crianças e os pais.

“É um momento de muita felicidade. As crianças estão emocionadas por participar do concerto. Tenho certeza que eles e os pais não vão esquecer”, disse.

Entre as músicas, os palhaços interagiam com o público e as crianças presentes.

Emoção

Entre as crianças que fizeram a apresentação histórica esteve o violinista José Arthur, de 13 anos.

O jovem é cadeirante e participa da OCC há três anos e entende a arte como uma forma de expressar os sentimentos.

“Foi um concerto bem legal e atrativo para as pessoas. Tocando notas e músicas você expressa a raiva ou felicidade. Eu acho isso muito legal. Estou muito feliz de participar do concerto”, relatou.

A mãe de José Arthur, Laurisete Tavares, sentiu orgulho pela participação do filho no concerto.

“Essa apresentação vale muito porque é maravilhoso ver José Arthur tocar na orquestra que vem se dedicando há três anos. Estou muito emocionada por essa oportunidade”, contou.

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