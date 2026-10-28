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Apresentação especial Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realiza apresentação na Igreja RIO Espetáculo gratuito do dia 30 de outubro destaca o talento da violista Maryanna Victória e reúne um grandioso repertório com obras de Bach, Grieg, Arturo Márquez e Duda

A Orquestra Sinfônica Infantojuvenil Criança Cidadã realizará a sua última apresentação da temporada na próxima sexta-feira (30), na Igreja RIO, localizada no bairro do Prado, Zona Oeste do Recife.

O evento será aberto ao público e acontecerá às 19h, de forma gratuita. Entre os destaques da apresentação está a participação da violista Maryanna Victória Rodrigues da Silva, chefe do naipe de violas.

Sob a regência do maestro Jadson Dias, o repertório da noite está estruturado para transitar por diferentes matizes da música de concerto, da herança latino-americana e da sonoridade nordestina. Entre elas, as obras de Johann Christian Bach, Edvard Grieg, Arturo Márquez e Maestro Duda.

O concerto ainda contará com a mobilização de naipes completos, reunindo os naipes de Violinos (1 e 2), Violas, Violoncelos, Contrabaixos, Flautas, Oboés, Clarinetes, Fagotes, Trompas, Trompetes, Trombones, Tuba e Percussão, integrando os alunos da instituição e músicos convidados.

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